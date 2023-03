El autoritarismo de dos intendentes con alergia a la verdad y la justicia

En Tres de Febrero, Diego Valenzuela; en San Miguel del Monte, José Matildo Castro. El primero, integrante del PRO; el segundo, de la Unión Cívica Radical. Parecen no compartir demasiado, pero vaya que lo hacen: ambos se comportan como funcionarios negacionistas, enemigos de las actividades que actualizan la lucha por Verdad y Justicia.

En Tres de Febrero, Valenzuela viene desde hace años renegando de la colocación de baldosas que homenajean a detenidos desaparecidos del distrito. Tampoco le cae bien que una zona forestada en Villa Bosch reciba el nombre de “Bosque Dagmar Hagelin” (una joven sueca desaparecida por la dictadura). Eso por nombrar solamente dos de sus actitudes anti-militancia por los DDHH.

En Monte, los pañuelos blancos que habían sido pintados el viernes 24 en la plaza que recuerda a los cuatro pibes asesinados en la Masacre de Monte fueron tapados con pintura gris, por orden de Castro. Se podría decir que el razonamiento del intendente radical es gris oscuro, no se le nota un destello de lucidez…

Por otro lado, la concejal negacionista de Chacabuco, Silvia Gorosito (Coalición Cívica), debió renunciar a la banca por un posteo en redes sociales que celebraba los vuelos de la muerte. Después de hacer eso no hay disculpa que alcance, Gorosito, ¿no le parece?

Así estamos. Por suerte o, más bien, por la perseverancia de las/los referentes de siempre y la renovación generacional que sostiene la búsqueda de Verdad y Justicia, las decisiones antidemocráticas de lxs antedichos intendentes y concejales (que comparten la alianza Juntos, como si dentro de este espacio partidario se hubiera propagado un virus para el cual no encuentran vacuna) son estertores de odio en un territorio atravesado amorosamente por los gritos de “¡PRESENTE!” y el blanco de los pañuelos que no cesan de agitarse con la brisa de los afectos que no se olvidan.

COMISIÓN por los DERECHOS HUMANOS, Trenque Lauquen, 28 de marzo de 2023.