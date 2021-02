“El auto tecnológico ha generado un salto inmenso en el aprendizaje”

Desde el año 1998, Gerardo Pérez se encuentra junto a su familia al frente de GP Mecánica. En su taller ubicado en calle Pasteur 1095 de Trenque Lauquen, todos los días se reciben clientes de la ciudad y toda la zona.

Se trata de una empresa ya muy arraigada en la región y que despierta la confianza en personas de diferentes localidades quienes visitan GP Mecánica para realizar alguna reparación en sus móviles.

Hoy, como en todos los rubros, también en el sector mecánico se viven altibajos en la actividad. No obstante, ni en el peor de los momentos ha dejado de haber trabajo en esta empresa.

Hay trabajo

Así lo ha firmado Gerardo Pérez quien, entrevistado por La Opinión, comentó cómo está la situación del rubro del cual forma parte desde hace más de 20 años. “Siempre cuando las crisis aprietan un poco las cosas se complican o se desarrollan un poco más lentas, pero trabajo siempre hay. Aún en lo peor de la pandemia se trabajó con un sector más vinculado a las camionetas de gente de campo, pero el asalariado en este momento la está pasando negra y los precios la están pasando bárbaro, todo se ha ido al diablo”, dijo.

No obstante, indicó que “esto siempre es cíclico, ocurre cada cuatro o cinco años. Luego todo se acomoda, se hace una meseta y se arranca de vuelta”, comentó antes de agregar que “hoy no hay cero kilómetros, no hay entrega y, entonces, las reparaciones siempre están”.

Más de dos décadas

Como ya se señaló, GP Mecánica inició su actividad en el ’98. “Abrimos el taller con mi señora y, a partir de ahí, no hemos parado. Hemos sido servicio oficial Fiat, en algún momento creamos una venta de repuestos que no funcionó y seguimos trabajando con reparaciones en general y lubricentro. Y ahí vamos, siempre tratando de no despegarnos de lo que es la tecnología y la electrónica que es lo que hoy maneja absolutamente todo. Tratamos de mantenernos. Claro que se hace más complicado porque hay que comprar herramientas y capacitarse”, comentó.

En este punto, Pérez hizo referencia al cambio que ha experimentado el sector en lo que respecta a la modalidad de trabajo. “La verdad que hubo un corte importante, una separación en la educación con lo que es la mecánica hoy, no hay un hilo conductor. Tengo 51 años, cuando yo egresé estaba más o menos capacitado para hacerle frente a un taller, pero hoy no sé cómo van a hacer los chicos porque las Escuelas Técnicas y los Centros de Formación Profesional están muy lejos de lo que es la realidad de un taller. La tecnología lo ha absorbido todo y va para peor (o para mejor) porque el auto híbrido ya está, el eléctrico ya va a estar en pocos años y, en el resto del mundo, el gasolero es un recuerdo. El auto tecnológico ha generado un salto inmenso en el aprendizaje, es un escalón muy difícil de franquear”, señaló.

Mecánica de ayer y de hoy

En el mismo sentido, agregó: “En este momento, acá es un lío porque tenés toda la mecánica de hace 30 años y todo lo nuevo y es completamente diferente una cosa de otra. Entonces estás arreglando un auto con un carburador de hacer 50 años y autos que ‘piensan’ completamente distinto a otra mecánica. Entonces se complica. La base sigue siendo la misma hasta ahora, pero todo lo que se le ha aggiornado hay que ir aprendiéndolo y hay que estar constantemente resolviéndolo”. “Hoy a un joven tenés que enseñarle lo viejo y lo nuevo y mezclarlo. Porque actualmente se da que uno piensa que es algo mecánico y en realidad está fallando lo electrónico, o al revés. Es complejo. Y la gente sigue pensando que con cambiar un tornillito todo se arregla”.

Por otro lado, el mecánico agregó: “Los mecánicos en Trenque Lauquen, en general, somos los mismos de siempre, estamos peinando canas y no se ven talleres nuevos con más movimiento, estamos con nuestros hijos con nuestras familias. Ese también es un dato a tener en cuenta”.

En la zona

Consultado sobre el alcance de su servicio, Pérez afirmó que diariamente recibe la visita de clientes desde distintos puntos de la región: “Trenque Lauquen ha sido un cono para toda la zona en todo, no sólo en el rubro mecánico. También en el rubro de repuestos, reparaciones y rectificadoras. La gente de la zona viene de shopping: Luego del mecánico pasan por el supermercado, compran ropa y se toman un café. La zona visita mucho la ciudad”.

Por último, y respecto de cómo se proyecta el 2021 en términos de actividad económica, el entrevistado no dudó en afirmar que “con respeto al año pasado el 2021 va a ser mejor y ya lo está siendo, el movimiento mejoró. La recuperación va a ser un poco más lenta, pero se va a volver a salir”.