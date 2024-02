“El auto anda muy bien y se nota la diferencia”

Se abrió la temporada 2024 de la ACTC, que inició el año con sus dos categorías menores, el TC Pista y TC Mouras en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. Felipe Bernasconi tuvo su debut en el TC Mouras, tras haber tenido todo un 2023 siendo parte del TC Pista, y en su primer fin de semana de competencia demostró que tiene auto y talento para ser protagonista.

El joven piloto local, que en pista terminó sexto, pero luego se ubicó quinto en la final, habló con La Opinión y contó cómo está sintiendo este nuevo auto en relación al usado en el 2023.

El triunfo en la primera fecha fue para Marcos Dianda, otro de los debutantes en 2024. Es que han sido varios los pilotos que dieron el salto del TC Pista al TC Mouras, escalando y sumando experiencia en el automovilismo nacional con el serio objetivo de poder arribar a lo más alto, el Turismo Carretera.

“Buen debut”

Bernasconi definió el primer fin de semana de carrera arriba de su Torino del equipo Trotta Competición con la frase “buen debut”.

Siempre cauto y analítico en sus declaraciones, reconoció que podría haber sido un mejor fin de semana, pero los problemas en su serie lo relegaron en la largada de la final. “Una lástima lo de la serie porque eso no nos permitió largar más adelante en la final. Sabíamos que teníamos auto para estar mejor”, reconoció.

Asimismo, analizó las diferencias entre una categoría y la otra y dijo que “el auto es muy diferente al del año pasado y va muy bien”. “Se nota la diferencia, este es un verdadero auto de carrera comparado con el del TC Pista. Va muy bien y yo me siento muy cómodo arriba. Es un ato que tiene mucha más potencia y se nota mucho la diferencia”, señaló.

La carrera

Marco Dianda, con Dodge, tuvo un debut soñado en el TC Mouras luego de imponerse en la final que la categoría disputó en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata, por la 1ª fecha de su 22º Campeonato Argentino. Y por si eso fuera poco, el piloto del Galarza Racing se convirtió en el ganador más joven en la historia de la categoría, con sólo 15 años.

Dianda largó desde la “pole position”, mantuvo la punta en la largada y enseguida pudo establecer una importante diferencia sobre sus perseguidores a raíz del toque que Faustino Cifre (Ford) y Santiago Biagi (Dodge) protagonizaron en la curva 2. A partir de allí, sus escoltas pasaron a ser Benjamín Ochoa (Ford) y Gastón Iansa (Chevrolet), quienes no pudieron darle pelea al joven de Guatimozín y debieron conformarse con subir al podio.

El piloto del Galarza Racing -equipo que sumó 3º triunfo consecutivo- es el 128º ganador en la historia del TC Mouras y el 10º que consigue su 1ª victoria en su carrera debut. Ya era el ganador más joven de la historia del TCPM con 14 años y ahora ostenta el mismo récord en el TCM, con 15. Superó la marca de Esteban Cístola, quien ganó con 17 años el 23 de septiembre de 2018 en La Plata, con un Ford del JPG Racing.

La carrera no presentó alternativas de emoción más allá del toque entre Cifre y Biagi -quienes terminaron abandonando- en la 1ª vuelta, una situación que llevó al despiste a otros pilotos en su intento por esquivarlos. De hecho, a partir de allí no hubo cambios en las 5 primeras posiciones, que completaron Benjamín Ochoa (Ford) y Gastón Iansa (Chevrolet), Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) y Eugenio Provens (Ford), todos debutantes. Luego, el cordobés fue recargado por adelantarse en la largada y quedó séptimo, ocupando Bernasconi el quinto lugar.

La segunda fecha del TC Mouras será del 9 al 11 de febrero, una vez más, en La Plata.

