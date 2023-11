El asesor presidencial Carlos Rodríguez le explicó a Luis Novaresio “el problema hormonal” que tiene con “los gays”

El asesor económico del presidente electo, Javier Milei, Carlos Rodríguez, tuvo desafortunadas declaraciones públicas sobre su “problema” con las personas homosexuales e intentó justificar su mirada explicando que lo que le pasa es algo “hormonal”.

“Cuando me vienen a joder con la marcha del orgullo gay, ahora no hace falta que se desnuden en frente mío para saber que existen los gay. Yo no discrimino. A mí no me molesta un gay, ahora no me vengan con unos gordos semidesnudos usando corpiño. No me gusta verlo, no me gusta ver gente desnuda bailando y hombres desnudos con corpiño”, dijo Rodríguez ayer en una entrevista por el canal LN+, con el periodista Luis Novaresio, quien es homosexual y lo miraba con cierta sorpresa.

“No me gusta, es un tema de hormonas, yo creo que los gays no entienden. Mi problema con los gays, yo respeto perfectamente una persona, me siento cómodo, yo sé que vos sos gay, y me siento perfectamente cómodo, al 100%. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona. Hay un problema hormonal. Si veo dos mujeres besándose me encanta, y si veo dos hombres besándose me duele la barriga”, dijo, dando explicaciones que no tienen otro fundamento que el cultural, construido sobre sobre la discriminación y la homofobia.

“La próxima marcha del orgullo venís conmigo, yo te invito”, le dijo Novaresio, y agregó: “Yo tengo tanta testosterona como vos y a mí me duele la barriga cuando a pibe lo echan de su casa porque es gay y no le dan trabajo por ser gay”.

Rodríguez fue secretario de Política Económica durante el Gobierno del expresidente Carlos Menem y abandonó la gestión luego de que el mandatario prohibiera la privatización del Banco Nación. (DIB)