El andén que espera

Duró poco la alegría generada por la vuelta del tren de pasajeros concretada hace algunos años en Trenque Lauquen. A partir de allí, nada ocurrió y no son pocos los que aún mantienen la esperanza de que, más temprano que tarde, este necesario transporte vuelva a la ciudad para ser utilizado por aquellos vecinos que lo necesitan.

Claro que este escenario de pandemia no ayuda a que las gestiones para alcanzar este objetivo puedan concretarse ya que el difícil contexto sanitario hace que recursos y esfuerzo estén mayormente destinados al área de salud. No obstante, son muchos los que sueñan volver a ver el andén repleto de vecinos esperando para viajar o para recibir, con alegría, a algún familiar. Quizás, en no mucho tiempo, esta entrañable postal pueda volver a disfrutarse.