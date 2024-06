El acompañamiento

Por: Damián Perez Martín

Estudiante de Lic. en Filosofía

En esta nota se encontrarán con un análisis general sobre lo que, a mi entender, trata este concepto y que tiene hoy una relevancia crucial acerca del cómo podemos llegar a evolucionar, cambiar, a partir de lo simple. En tal caso me remito a una situación particular vivida recientemente, el tránsito de acompañamiento de un ser querido en la última etapa de vida, en mi caso, de mi abuela paterna Margarita «Porota» Sayago de Pérez, de 98 años, y en un espacio especial, el Hospital.

Durante estas últimas semanas me sentí motivado, a pesar de la falta o el vacío que habita en mí, a exponer esta temática que sé es un tema común a todos nosotros, seres que sienten, que necesitan del otro para construir, avanzar, sentirse reconocidos, amados, respetados, escuchados y acompañados. En fin, todo eso que nos llena de satisfacción de vida en vida.

Mi abuela fue una persona que me enseñó muchísimo y especialmente en su último tiempo de vida: me enseñó lo que es tener paz, tranquilidad, carisma, valoración, felicidad. Ha quedado registro, en mi memoria, cuando nos preparó pastelitos de membrillo, en el marco de esta etapa donde regresaba a su casa posterior a una internación. El deseo y voluntad de seguir haciendo, de seguir viviendo cada minuto, de seguir disfrutando. La actitud de no medir hasta cuándo, sino cómo. Ella ha sido fuente y ejemplo de vida, ya sea por su historia personal como por su forma de ser. Siempre voy a llevar una parte de ella en mí, porque soy su legado por parte de mi «viejo querido».

Ahora bien, la temática del «acompañamiento» viene a colación de lo mencionado hasta el momento: cuando iba a visitar a mi abuela en momentos de internación, me encontraba con otras situaciones que me llevaron a tener cierto acercamiento de sus casos: su compañera de habitación, Rosalía, acompañada por su hija Verónica, con quienes mantuve charlas de historias de vida, de situaciones, es bueno escuchar… donde me contaba parte de su vida y la anécdota de que hacía 40 años que leía diario La Opinión, y que se consideraba crítica del mismo, detallando lo que le gustaba y lo que según ella hacía falta para mejorar… el otro caso trató sobre un hombre, cuyo nombre no recuerdo pero que fue vital para nuestras situaciones, quien estaba al cuidado, junto a su esposa, de su madre.

La cuestión radica en que, cuando nos sentimos desalentados a seguir solos en manos de una situación, el simple acompañamiento o apoyo de otra persona genera un cambio significativo para que todo se vuelva más flexible, agradable para redoblar energías y poder seguir motivando y hasta mejorando la calidad de vida de la persona al cuidado.

No estamos solos

Es cierto que a veces nos sentimos solos, sin energías, pero lo mejor, desde mi punto de vista, es verlo desde este lado: realmente no estamos solos, siempre hay alguien ahí, a nuestro lado, sea familiar o no, sea conocido o no.

Los simples gestos hacen la diferencia, por eso creo que no se necesitan grandes acciones para provocar cambios grandes o significativos en la propia vida y en la de los demás. La fuerza de impacto tiene que ver con la manera en cómo decidimos dar el siguiente paso hacia adelante. Las pequeñas acciones, los gestos más mínimos, una caricia, un abrazo, una conversación breve, la escucha, una sonrisa. Y la satisfacción de la devolución de esa mirada cómplice, agradecida.

Conciencia

Es importante generar conciencia sobre esto, porque es importante dimensionar el valor que pueden llegar a tener los simples gestos y más tratándose de situaciones límites.

Es importante exponer estos temas emergentes de nuestra sociedad, porque nos permite fortalecer las bases, desde y con quien estemos, porque siempre existe una razón para hacer algo grande desde algo pequeño, no dimensionamos cuánto bien o mal le hacemos a la otra persona hasta que nos toca «poner en juego» todo lo que tenemos. De esto también se trata: cuando toca jugar con el equipo, lo hacemos con la proyección de darlo todo, de dar lo mejor.

A veces se puede fallar, a veces se cometen faltas, pero todo es aceptado mientras sea un juego limpio. Con la sana complicidad del compañero, motivarnos a estar para él cuando no se vea motivado o esté cansado… Siempre dando el hombro o una mano, pero nunca la espalda.

La vida es un camino de aciertos y desaciertos; un regalo de aquellos momentos donde hay luz y esperanzas en oscuridad o neblina. El acompañamiento nos permite dar y darnos luz en momentos de tormentos o desgastes emocionales. Sentirnos parte de un cambio en la vida del otro nos hace sentirnos tranquilos y felices, porque no hay daños ni prejuicios absurdos. Porque hay amor, hay entrega. Y esa entrega es el estar presentes.

«Amar es comprender y aceptar la esencia común que compartimos con otros seres». (Baruch Spinoza).