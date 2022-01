El 23% de los bonaerenses contagiados desde el inicio de la pandemia, lo hizo en el último mes

Mientras países de Europa atraviesan su sexta ola de coronavirus, Argentina transita su tercera, la que más impactó en cantidad de casos, aunque no así en el número de muertes. Sin embargo, la suba de víctimas fatales sigue en alza y enciende las alarmas de los especialistas, porque el número de positivos no baja de los 100.000 diarios.

En ese contexto, hay un dato no menor a tener en cuenta: uno de cada cuatro bonaerenses que se contagiaron de Covid-19 en los dos años que lleva la pandemia, lo hizo en el último mes. Dicho de otro modo, de los 2.758.890 casos confirmados desde marzo de 2020 a la actualidad, el 23%, esto es 633.920 personas se contagiaron en los últimos 30 días.

La aceleración en la cantidad de casos tras la irrupción de la variante Ómicron no solo hace trisas todas las estadísticas nacionales conocidas hasta ahora. De hecho, el mundo registró la semana con más casos de Covid en toda la pandemia: 19.801.230, es decir, un 16% más respecto a siete días atrás.

No obstante, a diferencia de la primera y la segunda ola, Argentina arrancó a findes de diciembre un incremento de casos con más del 70% de la población vacunada. Esto explica que si bien el país tiene la triste cifra de 118.231 fallecidos, en el último mes se registraron 1.338, es decir el 1,1%.

En esta nueva ola, la edad, así como la no vacunación, volvió a tomar fuerza como factor de riesgo. Mientras que a nivel país más del 80% de los fallecidos son mayores de 60, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, estimó que cuatro de cada cinco muertes por coronavirus son en no vacunados. “La persona que se vacuna tiene 36 veces menos posibilidades de morir que la no vacunada”, explicó días atrás.

En Buenos Aires, el 65% de los internados en terapia intensiva no están vacunados; en Córdoba, la mitad de los pacientes internados no inició el esquema de inmunización; y en Santa Fe, entre el 70% y 80% de los internados no pusieron el brazo para recibir una dosis. (DIB) FD