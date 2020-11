El 23% de la población argentina podría ser vacunada durante enero y febrero

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el Gobierno podría “vacunar a 10 millones de personas (contra el coronavirus) entre enero y febrero” y habló de llegar con un “23% de la población” inmunizada a marzo para “estar muy tranquilos”.

En diálogo con radio Futurock, el mandatario se refirió a las gestiones que realiza el Gobierno para acceder a las distintas vacunas en desarrollo y señaló que “tenemos una propuesta de Rusia que avanza bien” y que esa podría llegar “sobre fines de diciembre”.

“Mi idea es que Pfizer y Rusia rápidamente brinden las vacunas”, indicó el Presidente. Y agregó: “Podríamos vacunar a diez millones de personas entre enero y febrero, al 23% de la población. Eso nos permitiría en marzo estar muy tranquilos”.

Fernández también indicó que a partir de marzo podría haber dosis disponibles de la de AstraZeneca-Oxford (la que se elabora en Argentina) para terminar de vacunar “a todos los que tienen riesgo”. Sobre estas vacunas, destacó como ventajas su bajo costo y que pueden mantenerse en temperaturas más altas que las otras.

“Si nosotros logramos vacunar a toda esa gente el riesgo se minimiza mucho. Para el resto de la gente (el coronavirus) es una gripe molesta”, dijo.

El mandatario también se refirió a la gestión de la pandemia: señaló que “el promedio de edad de muertos es de 74 años” y consideró que “todo lo que hicimos facilitó que no haya muertes por no haber podido asistir a alguien”. “En Argentina no se saturó el sistema”, afirmó. (DIB) MT