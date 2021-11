Educación en contexto de encierro: trabajo sostenido y nuevos desafíos

La educación en tiempos de pandemia sufrió el impacto de manera particular: escuelas cerradas y en la mayoría de los casos la rápida improvisación del trabajo virtual, un reto para el que no todos los actores estuvieron preparados. En esta sintonía, también y tal vez de manera muy particular, las dos escuelas que funcionan dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 20 de Las Tunas, el CEA 705 (Primaria) y CENS 455 (Secundaria), tuvieron que reacomodar y adaptarse a esta nueva modalidad de trabajo remoto; trance que hoy todo el equipo docente rememora como un aprendizaje significativo de un capítulo con más sombras que luces.

Y se inscribe como un amargo recuerdo por lo mismo que relata el Director, Nelson Álvarez. Asegura que fue un gran desafío, que se debió coordinar el armado de trabajos entre los docentes de los diferentes años, mandarlos a imprimir y luego llevarlos a la Unidad Penal. Por razones lógicas, en la etapa más dura de la pandemia en la que los docentes no podían ingresar a la Unidad, trabajaron mancomunadamente con los coordinadores de la escuela y personal del Servicio del que destaca el compromiso para con la tarea. Les acercaban los trabajos prácticos en papel y ellos se encargaban de distribuirlos y luego recolectarlos. “A eso hay que sumarle la desinfección que se le hacía a todo el material… fueron tiempos raros y difíciles”, detalla. Sin embargo, esos momentos en la actualidad han renacido de otra forma.

“La verdad, por la asistencia masiva que tenemos en las aulas todos los días, nos damos cuenta cómo nuestros alumnos han necesitado la presencia física del docente, no sólo desde lo educativo sino también desde lo emocional, cómo y con qué entusiasmo llegan a cada clase, como si disfrutaran a pleno cada materia, cada explicación…”, señala el entrevistado.

Esos alumnos a los que alude son 25 de la escuela primaria que funciona desde el año 1995, y 60 de la secundaria, en la que se estudia desde el año 2001. Y a estas ofertas educativas en la Unidad Penal hay que sumarle la reciente creación de un anexo del Centro de Formación Profesional 401 que viene a engrosar las oportunidades formativas que se les propician a los internos.

Asimismo, el director subraya los esfuerzos que se hacen para el sostenimiento de la continuidad pedagógica cuando salen en libertad. Entonces, se produce una articulación con los diferentes CENS de la ciudad y de otras localidades, como así también se sostiene esta idea con aquellos alumnos que tienen salida laboral y no pueden asistir a la escuela de forma regular.

El lugar de los murales

La ex Escuela Media Nº 5, hoy CENS 455, es también reconocida por su vasta trayectoria de muralismo.

Basados en las teorías y prácticas de Jesús Valverde Molina, profesor de Psicología Diferencial y Psicología del Trabajo, y especialista en educación en contexto de encierro, y a tono con la ciudad que acaba de ser declarada Capital Provincial de los Murales, el arte se respira en cada espacio escolar y fuera de él. Álvarez lo dice con orgullo. No sólo hay pinturas dentro de los Servicios Educativos, sino también en otros muros de la Unidad Penal. Junto al profesor de arte, los alumnos plasmaron uno dentro del Pabellón SAC, y hay otro reciente en las paredes de la Biblioteca de la Unidad.

“Esta institución fue la primera en realizar murales con la técnica de esgrafiado en el Distrito de Trenque Lauquen”, destaca. Y agrega: “Desde el ingreso al predio se ve un mural muy emotivo que se realizó en el 2019, y en él se recupera la historia de Las Tunas como Club y sede de la colonia del mismo nombre”.

Proyectos

Respecto a los proyectos de esta híperactiva escuela, el director informa sobre la novedosa propuesta que lleva el nombre de Palabras Libres. Se trata de un estudio de grabación que unifica aprendizajes y objetivos ambiciosos.

“Nace como iniciativa del CEA 705 y es parte del Proyecto Socio Educativo Escuela Abierta 2019. Es una idea que atraviesa todas las áreas curriculares y nos permite recuperar la palabra y trabajar la creatividad de los alumnos. Se realizan grabaciones de canciones, relatos históricos, charlas, reportajes a diferentes visitas en la escuela”, argumenta y enumera.

A su vez, entre otros, aparece el proyecto Monte de Frutales: “Atranentru” (nombre con el cual los pueblos originarios reconocían al paraje Las Tunas). La apuesta consiste en plantar un árbol por cada alumno que egresa. Claro, el objetivo deseado no sólo es ecológico: hay un alto valor simbólico en la idea del “renacer”.

“Tiene mucho significado plantar un árbol al momento de recibir un título de primario o secundario, además lo hacemos respetando la historia porque en ese mismo lugar existió otro monte de frutales similar en la Colonia”, explica Álvarez.

Para sostener todos estos proyectos y otras ideas como el armado de una intranet en la sala de informática, el directivo realza el funcionamiento de la cooperadora, integrada por el equipo docente que realiza un aporte mensual. Además, la escuela cuenta con instalaciones modernas equipadas por ejemplo con calefacción central que se instaló gracias al apoyo permanente del Consejo Escolar. Y, por cierto, enfatiza en un especial agradecimiento para las autoridades de la Unidad por la colaboración y el compromiso cotidiano. “Están apoyando todas y cada una de las iniciativas y eso es fundamental para garantizar el éxito”, asegura.