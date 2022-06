“Editar un libro, para alguien que escribe, es concretar un sueño”

La reconocida docente local, Marcela Etchezar, fue una de las vecinas que, en los últimos meses, concretó la presentación de su libro. Se trata de “La abuela Delia” el cual fue presentado en la Biblioteca Nacional y en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con este medio, Etchezar contó pormenores de su obra y su alegría por la buena recepción que la misma tuvo: “Es un libro que se llama ‘La abuela Delia’, lo edité el año pasado y se presentó en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. La verdad que fue un evento que organizó la editorial, la cual es Mezcla Aditiva, y fue muy lindo porque ahí tuve la oportunidad de conocer gente y de que gente muy valiosa para la literatura pudiera conocer mi obra y me alentara a seguir escribiendo, eso para mí fue grandioso. Es un libro que habla de la historia de una abuela con su nieta que comparten un secreto muy lindo que motivó a la alfabetización y a la lectura a esa niña tan chiquita”, dijo antes de agregar: “Es un libro que sería clasificado para niños, aunque para mí la literatura infantil también es para adultos. Está muy bien ilustrado por Graciela Fernández quien es la ilustradora de Mezcla Aditiva”.

Una linda experiencia

Etchezar comentó que “la otra experiencia fue presentarlo en la Feria Internacional el Libro, un libro totalmente inesperado para mí y que fue una experiencia muy linda poder hacerlo, también tuve la oportunidad de conocer gente que no me conocía, que no conocía la obra y se interiorizó acerca de ella. Fue un momento muy enriquecedor estar en esa fiesta del libro con casi un millón y medio de lectores que se acercaron a la feria”.

Seguidamente, añadió: “Mi obra empezó a caminar solita hace un tiempo y, en estas dos oportunidades, se puede decir que le pasó algo muy interesante porque le permite llegar a todas personas que yo no conozco”.

Por último, contó que “la editorial hace constantes ferias en todos los lugares de la República Argentina y por eso es que ‘La abuela Delia’ ha recorrido varios kilómetros y ya es conocida en otros lugres que ni yo sé porque muchas veces no voy yo pero sí va el libro. Es una experiencia muy linda editar un libro para alguien que escribe, es concretar un sueño y, cuando sale y se edita, es como hijo. Lo parís empieza a caminar solito y cobra vida propia”.