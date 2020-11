Durante el fin de semana, la gente salió a las calles como si ya no existiese la pandemia

Trenque Lauquen experimenta un rebrote de Covid.19 en el marco del cual se registró una importante suba de los casos positivos que, al día de ayer, alcanzaron los 149. A raíz de ello y como es de público conocimiento, algunas de las actividades que habían sido habilitadas luego de meses de inactividad, debieron ser momentáneamente suspendidas.

Tal es el caso de las clases presenciales en las escuelas que, apenas 10 días después de la vuelta a las aulas, las autoridades sanitarias y del ámbito educativo decidieron volver atrás con dicha medida.

Pero a pesar de los datos oficiales, durante el fin de semana quedó evidenciado que parte de la comunidad local no entiende la gravedad de la situación y de las complicaciones que esto implica y que, de continuar con esta tendencia, el presente y ya complejo panorama podría convertirse en una cuestión muy problemática, principalmente para el sistema de salud.

Controles

A modo de ejemplo, cabe destacar que en la noche del último sábado, integrantes de la Policía de Trenque Lauquen y del área de Contralor municipal tuvieron una jornada de mucho trabajo debido a la cantidad de vecinos que, haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias para prevenir la suba de contagios, salieron a las calles como si la pandemia hubiese terminado.

Según se informó desde Policía y también desde Contralor municipal a este medio, durante el fin de semana y en el marco de los controles que se vienen realizando, se elaboraron varias infracciones por distintos motivos tales como falta de documentación, alcoholemia positiva y, también, por encuentros o fiestas clandestinas, algo que viene sucediendo desde hace varias semanas.

Si bien los datos estadísticos de los resultados que arrojó la jornada se harán públicos durante el día de hoy, desde las dependencias encargadas del control del cumplimiento de las normas sanitarias por la pandemia de Covid-19 aseguraron que se trató de un fin de semana complicado con mucho trabajo.

Sin distanciamiento

Las redes sociales también reflejaron un poco la situación que se vivió, sobre todo en la noche del sábado. Así, muchos vecinos compartieron imágenes donde se puede observar claramente la falta de cumplimiento del distanciamiento social y aglomeraciones en lugares como bares y locales nocturnos que se encuentran habilitados para desarrollar su actividad, aunque siempre respetando las normas hoy vigentes.

Por tal motivo, fueron muchas las reacciones de los vecinos que se mostraron preocupados por la falta de responsabilidad que existe en una buena parte de la comunidad

Preocupación

En el marco de este rebrote de Covid-19, la concejal por el Frente de Todos, Mónica Estévez, manifestó su preocupación con un breve escrito publicado en su perfil de Facebook. En el texto, la edil señala que “estamos nuevamente en una situación difícil. Se han aumentado los casos. Nos hemos relajado. Y no debemos, ni podemos, volver para atrás. Por la economía de nuestras familias. El secreto es cuidarnos, ser solidarios con los otros.’

Y añadió “Hay políticos y políticas que solo ‘tuitean’ y no salen de sus casas. No saben de la situación de nuestros comercios, de nuestras industrias, ni de los trabajadores. Hay funcionarios que cobran y no atienden a los ciudadanos. Hay quienes apuestan a la división y a los enfrentamientos. Yo digo que o importa. Particularmente no me importa”.

Por último, expresó: “Somos muchos los que desde principio de año estamos juntos para que esta comunidad supere la pandemia, sin más muertos, tratando de ayudar para superar esta crisis económica. Cuidémonos entre todas y todos. Apostemos a la solidaridad, no al odio”.