Duelo verbal entre Guzmán y Rocca sobre la presión impositiva y el ajuste fiscal

El ministro de Economía, Martín Guzmán, discrepó con Paolo Rocca, el CEO de Techint, una de las corporaciones más grandes del país, acerca del nivel de presión impositiva que aplica el Estado: el empresario pidió bajarla y lograr el equilibrio fiscal con ajuste del gasto público y el funcionario le respondió que no hay “condiciones” para aplicar ese tipo de políticas.

Guzmán y Rocca mantuvieron ese intercambio de puntos de vista al compartir un panel en el cierre de la 19 edición del Seminario ProPyME, un evento que organiza Techint para las empresas que trabajan con su compañía.

“Es importante que el equilibrio de la cuenta pública se logre con un reordenamiento y reducción del gasto público, y no sólo con carga impositiva que afecta los activos productivos”, le reclamó el empresario.

“Hoy no estamos en condiciones de poder hacer cosas que impliquen una reducción de los ingresos fiscales”, le respondió el funcionario.

Se trató del momento más tenso del diálogo entre ambos, ya que de fondo está la disputa respecto de qué sector de la economía debe haber un ajuste mayor: el Estado o el privado.

Rocca dijo que él escucha que sus proveedores y colegas le plantean la preocupación acerca de cómo va Argentina a financiar su déficit. Dijo que eso requiere “avanzar hacia el equilibrio” porque el país “no tiene no tiene a la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) en la reserva, no tiene la banca central europea ni el Bank of China para ayudar.

El empresario le dio una respuesta habitual a esa pregunta: el equilibrio debe lograrse mediante una reducción del gesto estatal y no a través de un incremento de impuesto para de esa manera “mantener la competitividad” de la economía y “poder exportar”.

La estabilidad macro y la previsibilidad del mercado cambiario son un factor importante. La pequeña empresa necesita una referencia relativamente estable porque a veces no tiene espalda suficiente para sostener la imprevisibilidad. Éstos son los temas sobre los cuales nos gustaría escuchar tu punto de vista”, le dijo Rocca a Guzmán.

“El gobierno comparte tu diagnóstico, Paolo, de que la estabilidad cambiaria es fundamental para las inversiones, para el ambiente en el que se desarrolla la economía y el sector privado”, le respondió el ministro, pero aclaró que la lucha contra la pandemia “Nos llevó a enfrentar otras necesidades en términos de gasto para proteger al trabajo, la producción, las pymes, los sectores más vulnerables”, lo que alteró el programa fiscal del Ejecutivo.

Rocca insistió en que las “expectativas” empresarias se relacionan con “cuál es el nivel de carga impositiva soportable para poder crecer, para que la inversión llegue… sueño con el 15%, me gustaría el 20% de PBI”. “La carga impositiva implica economía informal, pérdida de capacidad de competir. Para nuestra cadena es muy importante”, sostuvo el empresario, para quien “el motor de la economía es la inversión privada”.

“Entendamos la situación en la que estamos parados”, pidió, por su parte, Guzmán. “Aun sobre la base de diferencias sobre el rol del Estado que pudiéramos tener, deberíamos estar de acuerdo en que a las cuentas hay que ir poniéndolas en orden y que hoy todos los sectores de la economía debemos trabajar respetando esa premisa. Hoy no es un momento para tomar medidas que generen más déficit fiscal”, apuntó. (DIB) AL