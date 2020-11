Dos podios para Felipe que le permiten seguir soñando por el campeonato

Entre sábado y domingo pasados Felipe Bernasconi volvió a presentarse en el RMC Buenos Aires donde se estableció desde el comienzo de la temporada como uno de los más firmes candidatos al título en la clase Junior Max. Había llegado a esta cita como líder del certamen. En esta oportunidad, el compromiso tuvo lugar sobre el kartódromo porteño y reunió en el Evento #3 a las Fechas 3 y 4 de la temporada. Allí Felipe sumó dos podios, siendo tercero en ambas finales, por lo que ahora está en el segundo lugar del campeonato.

La definición de la temporada llegará con otra fecha doble, pautada para el fin de semana del 12 y el 13 de diciembre.

El sábado, durante la Fecha N°3, la paridad de la clase Junior Max dio competencias electrizantes y de gran nivel conductivo. Entre los referentes de la divisional, Felipe ocupó lugares destacados en cada salida a pista. En la clasificación, obtuvo el tercer mejor registro y en las mangas fue tercero y quinto. En la final, sin dudas la mejor carrera del sábado, lideró por varios giros, integrando un trencito apretado que se brindó por el espectáculo. Finalmente, en una definición que pudo haber sido para cualquiera de los protagonistas, se quedó con el tercer escalón del podio.

“El balance de este sábado es por un lado muy bueno, porque estuvimos peleando siempre adelante, pero por otro lado, no pudimos sumar los puntos que vinimos a buscar. Vamos a seguir trabajando para mañana (domingo)”, había dicho el juvenil Bernasconi tras la final.

El domingo

En la jornada del domingo, por la Fecha N°4, el registro clasificatorio, si bien había sido bueno, lo relegaba en la grilla de partida al sexto lugar. En las mangas, se quedó con el cuarto y segundo puesto respectivamente para cada una de ellas. En la final, Felipe pudo afirmarse en la tercera colocación desde donde copió a los punteros. Luego, perdió contacto con ellos y lo pudo recuperar hacia el cierre de la competencia. A esa altura, los giros que le quedaban a la carrera eran escasos para poder poner en juego la lucha por los escalones más altos del podio. Por lo que volvió a completar la final en la tercera posición.

Conforme por haber logrado conseguir el podio, pero sin disimular su preocupación por la próxima cita, en donde se definirá el torneo, explicó: “El domingo no arrancamos bien. La clasificación no fue tan buena como queríamos. Después en la primera manga estuvimos medio complicados, por algunos roces. Mejoramos para la segunda manga y pudimos quedar segundos. Para la final apostamos a unos cambios que funcionaron. Intentamos seguirles el ritmo a la punta. Venía bien hasta que un error mío hace que se me escapen los dos de adelante. Me faltó una vuelta para recuperarme por completo y poder pasarlos. Me voy con la bronca de saber que podríamos haber terminado mejor. Quedamos atrás para definir el campeonato y eso nos complica”.

Cumplida con esta nueva presentación en Buenos Aires, Felipe se ubica en la segunda posición de la Junior Max, con 352,25 puntos. La próxima cita por este certamen será el fin de semana del 12 y 13 de diciembre en el mismo escenario de Buenos Aires, cuando el torneo llegue a su fin.