“Dos pajaritos”: una experiencia de articulación latinoamericana

Entre las actividades que tienen lugar en el Festival Chilemonos por fuera de la competencia se destaca la de “Conferencia Making Of” sobre la coproducción argentino-uruguaya-colombiana “Dos pajaritos”, que se realiza el jueves 8 de julio a las 19 hs, y en donde los creadores hablarán sobre la serie.

“Dos Pajaritos” consta de 20 capítulos de 3 minutos cada uno y relata las aventuras de dos aves que viven de forma independiente en el mismo árbol hasta que llega alguien a alterar las cosas, lo que da lugar a una seguidilla de acciones, cada una más ridícula e hilarante que la anterior, con tal de preservar su territorio.

En su fase de proyecto, “Dos pajaritos”, coproducida por Can Can Club (Argentina) y Palermo Estudio (Uruguay) y el canal Señal Colombia, participó en el mercado Animation!Ventana Sur 2018 y resultó ganadora de varios premios. También obtuvó el premio de La Liga de Animación Iberoamericana, que incluyó la invitación a participar de los Premios Quirino a la Animación Iberoamericana (Tenerife – España) y el Festival Pixelatl (México) en el año 2019. El mismo año, el proyecto fue elegido entre más de 190 postulantes de todo el mundo para ser presentado en MIFA Pitches, en Annecy..

“A partir de Animation! la serie se empezó a dar a conocer. El recorrido que hicimos fue satisfactorio, a pesar de un año pandémico pudimos hacer una muy buena experiencia. La serie va a ser estrenada oficialmente en el canal Señal Colombia, lo cual tiene toda una poética, ya que está inspirada en un libro infantil muy conocido en Colombia, que también se conoce en Argentina, creado por Dipacho, que participó también del proceso creativo de la serie”, contó a Télam Luciana Roude, integrante de Can Can Club y productora. Participará de la charla junto con Alfredo Soderguit (director y productor, director de Palermo estudio), Alejo Schettini (director, director de animación), y Becho Lo Bianco (director de animación stop motion, director de Can Can Club).

Conferencia Making Of “Dos Pajaritos” 🎬 Es una serie dirigida por Alfredo Soderguit y Alejo Schettini que relata las aventuras de dos pájaros, uno negro y otro blanco, que viven de forma independiente en el mismo árbol hasta que llega alguien a alterar las cosas 🎬🍿 pic.twitter.com/lIky2VMe3v — Chilemonos (@Chilemonos) July 6, 2021

“Queremos seguir produciendo más capítulos, por eso seguimos buscando sumar más actores a la coproducción para poder lograr hacer 26 episodios”, adelantó Roude. (Télam)