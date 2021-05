Jorgelina Bidart señaló que, a pesar de la pandemia, no debemos olvidarnos que donar sangre salva vidas. “La gente no debe olvidar porque, aunque estemos en pandemia, hay que donar sangre, lo estamos haciendo en el Anexo Vilbazo con turno los miércoles para que la gente no vaya al Hospital”.

“La sangre sigue haciendo falta, no tenemos un estado de emergencia, pero la Provincia sí está en una emergencia sanitaria con respecto a la sangre. Las cirugías se siguen haciendo, hay accidentes y otras cuestiones que requieren el uso de la sangre”, concluyó.