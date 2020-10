Donald Trump: Elecciones y Covid-19

Por: Ricardo Kurlat - Abogado

El anuncio que el Presidente Donald Trump había dado positivo al coronavirus, además del sobresalto, desató una ola de rumores, especulaciones e interrogantes sobre las consecuencias que la enfermedad pueda tener en el futuro del Presidente y sus aspiraciones reeleccionistas, e incluso la situación interna de los Estados Unidos que enfrenta un recrudecimiento de su endémico racismo, y su posicionamiento internacional siempre en equilibrio inestable, conmoviendo al mundo.

No es el primer Jefe de Estado en contraer este mal que no distingue condiciones sociales ni categorías personales; Boris Johnson Premier de Gran Bretaña de 56 años de edad, fue el primer “notable” en contraer el virus cuando en Marzo debió ser hospitalizado, Jair Bolsonaro (Presidente de Brasil); Juan O. Hernandez (Presidente de Honduras); Jeanine Añez (Presidenta de Bolivia); entre otros, también fueron alcanzados por la pandemia; pero la situación de Trump dado su condición de Presidente de la reconocidamente Primera Potencia Mundial, a tan solo días de una elección presidencial que lo lleva como candidato a la reelección en una pulseada donde aparece en desventaja frente a su rival el Demócrata Joe Biden mejor situado en las encuestas, otorga a su situación un carisma de pautas coyunturales singularísimas en función de los escenarios posibles planteados por la elección del 3 de Noviembre, (el nuevo presidente deberá asumir improrrogablemente el 20 de Enero de 2021) y no se registra en la historia estadounidense ningún aplazamiento en la elección ni en la asunción, (Ni siquiera Lincoln consintió suspender la elección que lo llevó a su segunda presidencia en 1865, celebrada en plena guerra civil, inmortalizada en una de sus piezas oratorias más memorables, y esculpida sobre el mármol de su monumento en Washington, conocido como “El Mensaje al Segundo Congreso”, cuando dijo: “Si no somos capaces de elegir democráticamente un Presidente aún en plena guerra, no merecemos sobrevivir como nación”).

Aún cuando la única información oficial circulante proveniente de la Casa Blanca es que Trump y Melania (la primera dama) han dado positivo al Covid-19 y que tienen síntomas leves, se espera – según recomendaciones- que permanezcan aislados por 14 días, lo que a esta altura de la campaña electoral constituye un más que dramático contratiempo para Trump que de hecho debe abandonar sus compromisos en el momento que más exige su presencia.

Escenarios posibles:

¿Cuál es el curso a seguir si por alguna razón el Presidente queda incapacitado?

♦ 1) TRUMP Presidente:

El presidente puede decidir transferir sus poderes a su compañero de fórmula. En ese caso asumirá el Vicepresidente Mike Pence hasta que cese la incapacidad.

El vicepresidente puede decidir juntamente con la mayoría del gabinete que se opere esa transferencia de poder (en el caso que el Presidente no lo hiciera). Pero si el Presidente rechaza ese pedido del vicepresidente y el gabinete corresponderá al Congreso con una mayoría de 2/3 de la Cámara de Representantes y el Senado declararlo no apto, procediendo a su remoción.

Independientemente de ello, el Congreso a través de un mecanismo hasta ahora nunca utilizado, (se amenazó con él durante la Presidencia de Nixon en ocasión del célebre caso Watergate que provocó la única renuncia de un Presidente en la historia norteamericana en que el 37° mandatario debió dimitir en 1974 en medio del escándalo provocado por este episodio de espionaje político cuando cursaba su segundo mandato), es el llamado “impeachment” que se puede hacer directamente a través del congreso.-

♦ 2) TRUMP reelecto:

Si un candidato gana las elecciones y muere después de haber asumido, el vicepresidente lo reemplaza en forma directa. Es decir Trump ganador y habiendo asumido después del 20 de Enero será reemplazado por su Vicepresidente en forma automática y natural.-

♦ 3) TRUMP candidato:

Si un candidato muere o queda inhabilitado antes de la fecha de las elecciones. Allí el mecanismo es un poco más engorroso ya que los 168 integrantes de la Convención Nacional del Partido Republicano al que Trump pertenece tendrían que elegir un nuevo candidato a la presidencia. Esta situación se estima traería complicaciones mayúsculas ya que los ejemplares de las boletas ya están impresos, incluso comenzado el proceso de voto anticipado y por correo, es decir hay mucha gente que ya emitió su voto ¿Qué pasaría con los votos emitidos? No hay respuesta simple, en algunos Estados se permite una corrección, es decir que el votante pueda ir a la urna a cambiar su voto, otros tienen mecanismos más engorrosos. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha dado escenario similar y la originalidad del planteo sorprende a politólogos y protagonistas por igual.

♦ 4) TRUMP reelecto pero no asumido:

Si un candidato gana las elecciones pero muere antes de asumir, entonces el Colegio Electoral (la elección de Presidente y Vice en EE.UU es indirecta) tiene poder para elegir un nuevo presidente ya que en ese caso (no habiendo asumido) el poder no pasa a su vicepresidente.

Como se aprecia, si bien la Casa Blanca todavía no ha detallado un plan de acción en caso que el Presidente enfermara de gravedad, los interrogantes sobrevuelan por doquier. Donald Trump de 74 años de edad con 110 Kg. de peso, poco afecto a la actividad física (salvo el golf), con debilidad por las hamburguesas con queso y reticente a las dietas hipocalóricas, se presenta como paciente de “riesgo” y los expertos coinciden en que la próxima semana será fundamental para determinar la evolución de la enfermedad. Trump –como no podía ser de otra manera- está siendo objeto de una minuciosa observación con registros al segundo de su evolución y estado, suministrándole una batería de compuestos consistente en los más esperanzadores fármacos ensayados hasta el momento y bajo el control y la dirección médica de los más calificados epidemiólogos e infectólogos disponibles. Si el mandatario no presenta síntomas 10 días después de la aparición del cuadro, aparecerán los anticuerpos y el Presidente se recuperará. Mientras tanto, la usina de rumores se potencia y agiganta, pasando desde la gravedad o levedad de su estado, la veracidad de los informes y partes médicos difundidos, el riego potencial de vida, tiempo posible de recuperación y reintegración a sus funciones y compromisos, hasta la evaluación de si recuperado, tendremos a un Trump fortalecido frente a su adversario Demócrata ahora inexplicablemente revigorizado por este inesperado episodio que lo mantiene (sano o enfermo) como el gran protagonista y estrella del escenario electoral. Mientras tanto, el mundo en vilo.