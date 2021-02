Dólar, inflación y acuerdos políticos: las críticas de De Pablo al Gobierno

El economista Juan Carlos de Pablo resumió en unas pocas palabras lo que, según él, está tratando de hacer el Gobierno nacional en el plano político y económico. Asimismo, fiel a su estilo, se pronunció con sarcasmo sobre las proyecciones del dólar del ministro de Economía, Martín Guzmán. Y opinó que sus dichos “no tienen ningún valor”.

“El Gobierno dice: ‘che, tenemos un problema con la inflación’. Ah bueno, chocolate por la noticia”, lanzó el especialista este viernes en diálogo con radio Mitre. Entonces se junta un día con los sindicalistas y estos le piden que no le pongan tope, ya que “son un gobierno peronista”, continuó.

“Y (luego) sale uno de los ministros a hacer declaraciones y dice: ‘Estamos haciendo un acuerdo político’. Ayer (el Gobierno) se junta con los empresarios y también van a hacer un acuerdo político (…) A mí no me van a decir que un acuerdo político baja la tasa de inflación, punto. Tenemos que ser directos”, planteó.

De acuerdo con su análisis, “si un gobierno está preocupado por la inflación, tiene que hacer una cosa más fuerte” en donde el aporte del equipo económico sea “fundamental”.

Posteriormente, se refirió a las afirmaciones del titular del Palacio de Hacienda y en esa línea resaltó: “Guzmán se burla del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado), la consultora. Yo también me burlo. Ahora, tenemos que decirle al ministro de Economía que el que compila la información es el Banco Central. Si él cree que son tan estúpidos, por qué no le dice al BCRA: ‘che, no pierdas más tiempo'”.

En este marco, enfatizó que “es muy importante” el aporte profesional y la instancia de un acuerdo.

Tipo de cambio

De Pablo, también criticó a Guzmán por haber asegurado que el tipo de cambio oficial en 2021 se va a devaluar nada más que 25% y el dólar oficial para fin de año será de $ 102,40. “No tiene cómo saberlo, así que no tienen ningún valor”, disparó.

“Es así de fácil -consideró-. Perdoname, yo no veo la semana que viene, querido. Lo que sí está claro es que lo que intenta hacer el Poder Ejecutivo es decir: ‘vamos viendo hasta las elecciones’. ¿Y después? Y después vienen las otras elecciones. Siempre estamos en elecciones”.

Por último, consultado por la “postura moderada” del presidente Alberto Fernández con el campo y las expectativas que eso genera en el mundo económico, el economista ilustró: “Si yo un día digo: ‘mañana voy a tu casa y te voy a romper la cabeza’. Y después te llamo y te digo que no. ¿Con qué te quedaste? Y… por las dudas salí con un casco, un bate de béisbol y llamá a tu primo el fortachón para que te ayude”.

“Te quedás con el peor de los mundos”, aseveró. Y concluyó: “Lo que uno le tiene que decir al Gobierno es por qué no mide un poquito las señales que emite. Porque si me mandás dos cosas: una que me parece una maravilla y la otra que no… me quedo con la que no, desde el punto de vista de las expectativas”.