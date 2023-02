Docentes que hagan el trayecto Beruti-TL no pagarán peajes

A través de un comunicado la concejal Leticia Badino (FdT) informó que los docentes no pagarán el peaje para trasladarse entre Beruti y Trenque Lauquen durante los días hábiles.

Según el comunicado la “exención rige para días hábiles: fines de semana y feriados se abona tarifa plena. Estará vigente durante todo el ciclo lectivo 2023 venciendo el 30/12/23. El año entrante debe renovar el trámite presentando documentación actualizada. Es una exención por docente, no podrá un socente tener dos o más vehículos exentos. La tarjeta es lo único que habilita al docente a que, al presentarla en cabina, se le exima del pago”.

Sobre cómo hacer el trámite, el comunicado de la concejal indica que “a través del enlace a https://tramites.cvsa.com.ar/register debe completar los datos requeridos, adjuntando la documentación correspondiente, (el usuario y clave que le solicita el sistema son de generación propia). El trámite sólo se realiza de manera virtual, no es presencial”.

Para la dirigente “este es el primer paso, en la búsqueda de un peaje libre, para todas y todos los berutenses”.