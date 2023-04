Doble jornada de vóley para comenzar el Apertura

La Liga Municipal de Vóley Femenina y Masculina dio inicio al Torneo Apertura en una doble e intensa jornada de partidos. Por la noche del viernes fue el turno de las damas y el sábado, de los caballeros, con los encuentros jugados en los gimnasios del Polideportivo Municipal “Poroto” Abásolo y de la Escuela Técnica.

En ambos escenarios fue importante la cantidad de espectadores, siguiendo a los doce equipos que en este Apertura le dan vida a la competencia de las damas y los once de los caballeros que tendrán su siguiente capítulo el fin de semana del 14 y 15 de abril.

Damas

En damas, se dieron victorias de Progreso, Argentino A, Argentino B, Monumental y Barrio Alegre.

El certamen está dividido en dos zonas, la A, integrada por Progreso, Argentino B, Argentino A, CEF Nº 18 TL B, CEF Nº 18 TL A y Unión de Tres Lomas B; y la Zona B, con Barrio Alegre, Monumental, CEF Nº 33 de Carlos Tejedor, Unión de Tres Lomas A, CEF Nº 104 de Garré y Bicentenario TL.

En cuanto a los resultados; Progreso le ganó a Unión Tres Lomas B por 3 a 0; Argentino A se impuso al CEF 18 B 3 sets a 0; Argentino B le ganó al CEF Nº 18 A por 3 a 0; Monumental al CEF Nº 104 de Garré también por 3 a 0 y por 3 sets a 0 fue además el triunfo de Barrio Alegre sobre Unión de Tres Lomas A. Quedó pendiente el duelo entre CEF Nº 33 de Carlos Tejedor y Bicentenario.

Caballeros

Mientras que por la noche del sábado, en caballeros, los triunfo fueron para Casbas Vóley, Deportivo Argentino Pehuajó, Bucaneros Santa Rosa, Bicentenario Juveniles y Bicentenario CD y DPB. Los equipos que forman parte de la Liga Masculina de Vóley son el CEF N°45 de América, Municipalidad TL, Tejedor Vóley, 9 de Julio Vóley, Bicentenario Juveniles, Bicentenario Mayores, Bicentenario C.C y DPB, FBC Argentino, Bucaneros Santa Rosa, Club Deportivo Argentino Pehuajó y Casbas Vóley.

La primera fecha dejó el triunfo por 3 a 1 de Casbas Vóley sobre Municipalidad TL; Deportivo Argentino Pehuajó ganando ante Tejedor Vóley por 3 a 0; por 3 a 0 fue la victoria de Bucaneros Santa Rosa ante 9 de Julio Vóley; Bicentenario Juveniles le ganó a FBC Argentino por 3 sets a 2 y Bicentenario C.C y DPB le ganó a Bicentenario Mayores por 3 a 0. Mientras que tuvo fecha libre el CEF N.º 45 de América.

La segunda

El Apertura se jugará cada 15 días, por lo que la segunda fecha tendrá lugar entre el viernes 14 y sábado 15 del presente mes. En damas, jugarán Barrio Alegre vs. CEF Nº 33 de Carlos Tejedor (20.30 horas); CEF Nº 104 Garré vs. Unión de Tres Lomas (20.30); Bicentenario vs. Monumental (22.15); CEF Nº 18 vs. Unión Tres Lomas B (22.15); CEF Nº 18 A vs. Argentino A (20.30) y Progreso vs. Argentino B (22.15).

Y en caballeros, FBC Argentino vs. Bicen Mayores (21 horas); Bucaneros Santa Rosa vs. Bicen Juveniles (21.00); CEF Nº 45 vs. Muni TL (21:00); CD Argentino Pehuajó vs. 9 de Julio Vóley (22.30); y Casbas Vóley vs. Tejedor Vóley (22:30).

Tiene fecha libre en este caso Bicen CC y DPB.