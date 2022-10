Diversificar tu cartera de inversiones puede ayudarte a gestionar mejor el riesgo en un convulso 2022

El inicio de la década ha sido convulso, y 2022 no es el punto final, más bien, las complicaciones parecen apenas estar empezando. A pesar de ser una hipérbole, esta afirmación no está del todo errada: no hemos superado la pandemia, hay un conflicto activo en Europa que no parece evolucionar nada bien, y varios conflictos geopolíticos entre China, Taiwan y Estados Unidos parecen estar a la vuelta de la esquina.

Con todo esto, es natural que el pesimismo suba, y con la escasez que sobrevino a los eventos más significativos, como el estallido de la guerra en Ucrania. Esto ha provocado diversas reacciones en el mundo de las inversiones, para empezar, una redistribución de las mismas, abandonando en masa las acciones de tecnológicas para adoptar las inversiones en materias primas, ya que las mismas se pusieron a valer este año. Dentro del mundo cripto, también ha habido respuestas variadas, aunque con otros motivos. Según los especialistas de XPro Markets, actualmente las criptomonedas estarían rosando el piso, y estarían próximas a recuperar valor de forma importante, aunque algunas más que otras, dejando a Bitcoin en un segundo plano a favor de las altcoins. Es por ello que en este artículo te traemos diferentes formas de diversificar tus inversiones para reducir al mínimo posible los riesgos a mediano y largo plazo.

¿Acciones, bonos, materias primas, Forex, criptomonedas? ¿En qué invertir?

Cualquiera de las opciones citadas en el subtítulo tiene opciones buenas para diversificarte, pero debes saber discriminar por sectores e informarte más acerca de las entidades que las emiten y cómo se están viendo afectadas por la situación actual, que, como en toda situación difícil, hay ganadores y perdedores muy evidentes. Los usuarios de plataformas como XPro Markets, gracias a las diferentes opciones de análisis que ofrece la plataforma, han podido notar estos cambios en el mercado y muchos han reaccionado a tiempo, diversificando sus inversiones.

Aprovecha todas las herramientas de gestión de riesgo, análisis fundamental y análisis técnico de tu bróker, para detectar posibles movimientos favorables y gestionar bien tu capital en diferentes activos que pudieras aprovechar. Por ejemplo, hablamos de que las materias primas como el petróleo o el oro se han puesto a valer, y existen varios ETF sobre materias primas que, en consecuencia, también han registrado importantes alzas, por lo que podrías decantarte por ellos.

También, empresas relacionadas a la salud y las energías renovables han crecido en popularidad y también la cotización de sus acciones. Por otro lado, las grandes tecnológicas como Meta o Google, e incluso la misma Netflix, no han tenido buenas rachas debido a sus más recientes escándalos. O en lugar de invertir en Bitcoin, actualmente estancado, invertir en Ether que actualmente se encuentra en una tendencia alcista sostenida con algunas resistencias que podrías aprovechar para comprar, entre muchos otros ejemplos.

¿Por qué la diversificación reduce los riesgos?

Seguramente en algún momento has escuchado el popular refrán “No debes dejar todos los huevos en una sola canasta”, un refrán que aplica de forma universal, incluso en el ámbito financiero. Es mucho más riesgoso invertir todo tu dinero en unas pocas acciones o en un solo sector y que el mismo experimente una caída inesperada a invertir cantidades menores de dinero en varios sectores, de modo que las ganancias de unos compensen las pérdidas de otros.

Por lo que sí, diversificar puede ser mucho más agotador y generar un trabajo extra, pero al fin y al cabo, lo que se busca es invertir de forma inteligente y no impulsiva, y la mejor forma de hacerlo es diversificando tus inversiones.