Distintos sectores del FdT aún no manifiestan cómo van a afrontar las próximas elecciones

A raíz del hermetismo que por estos días reina en el Frente de Todos en torno a los nombres de los posibles candidatos para las elecciones de este 2023, las suspicacias y rumores sobre este tema cobran cada vez más fuerza.

Quizás donde menos dudas habría es en la provincia de Buenos Aires ya que las chances de que el actual gobernador Axel Kicillof vaya por la reelección son más que firmes. Pero no sucede lo mismo a nivel nacional y local donde mucho se habla de posibles internas aunque ningún referente de dicho espacio se ha manifestado públicamente al respecto.

A nivel local sigue siendo una incógnita cómo encarara el Frente de Todos las elecciones 2023. Sobre todo teniendo en cuenta que la relación entre dos de las lineas internas del espacio mayoritariamente integrado por dirigentes y referentes del justicialismo no es de las mejores luego de que en las ultimas elecciones, la nómina que en ese entonces encabezó la Dra. Mónica Estévez se vio obligada a competir en la interna con “lista corta”, algo que no cayó para nada bien en dicho espacio.

Junto a Kicillof

Por lo pronto, la titular del bloque del concejales del FdT, Leticia Badino, participó el pasado miércoles del acto de inauguración del Complejo Ambiental de Pehuajó, encabezado por el Gobernador, Axel Kicillof, la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar, el intendente pehuajense, Pablo Zurro, y el secretario de Municipios de Nación, Avelino Zurro.

Además compartió un almuerzo en el que intendentes, referentes políticos y legisladores, junto al Gobernador, intercambiaron diagnósticos y propuestas sobre a la situación de los municipios, la provincia y el país.

Desde el espacio no hay aún definiciones públicas sobre cómo se encarará el proceso eleccionario aunque sostienen que se viene trabajando cotidianamente en el armado de una propuesta seria con vistas a presentar un proyecto que permita solucionar los problemas urgentes de la comunidad.

Bancas

Cabe recordar que, en lo que hace a los dos bloques del Concejo Deliberante ligados de alguna forma al peronismo y a la alianza Frente de Todos, este año culminan mandato Ariel Luna, del bloque Frente de Todos, y Pablo Larrosa, Carolina Gómez y María de los Ángeles Galiano, del bloque Unidad Peronista.