Dirigentes políticos locales opinaron sobre los anuncios

Referentes de distintos espacios políticos se manifestaron en torno a las medidas anunciadas el martes por el ministro de Economía nacional Luis Caputo y las opiniones vertidas van desde una preocupación absoluta a la necesidad de aplicar con urgencia correcciones macroeconómicas para evitar una hiperinflación.

Matías Cardini, ex concejal y dirigente de Juntos por el Cambio, expresó: “Lo primero que hay que decir es que recién van tres días hábiles de un gobierno y es muy prematuro todavía como para analizar u objetar cosas. Creo que es tiempo de prudencia, de no poner palos en la rueda y de ver cómo se va desarrollando todo”.

Y añadió: “Otra cosa que hay que mencionar es que la situación económica que venimos teniendo es terminal y estas medidas son consecuencia directa del desastre económico que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, que fue ministro y cuando quiso ser presidente todas las medidas que tomó fueron en pos de ganar la presidencia y no de lo que convenía hacer para toda la economía de los argentinos. Entiendo que son medidas duras pero que tienen que ver con evitar una hiperinflación”.

Por otra parte Cardini sostuvo: “Acá hay otro tema que me gustaría resaltar y es que no tenemos que enojarnos con el médico o con la medicina sino con la enfermedad, y la enfermedad es gastar más que lo que tenemos. Por otra parte considero que ganara quien ganara la elección las medidas que se tenían que tomar iban a ser antipáticas porque era necesario un sinceramiento de la economía y en algún momento dejar de seguir imprimiendo billetes para no llegar a la hiperinflación”.

Además destacó como positiva “la eliminación de las IRA de importación”, y señaló que le parece bien “cortar con la transferencia discrecional de recursos a las provincias al igual que lo de la duplicación de la AUH y no descuidar el gasto social directo”.

También remarcó “como puntos quizás oscuros, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con las jubilaciones”. “Tampoco me parece positivo poner retenciones a todos los productos y esta propuesta de analizar de revertir la quita del impuesto a las Ganancias me parece raro y una incongruencia que en un momento Milei haya votado su aprobación y ahora retrotraerlo”, señaló el entrevistado.

“El gasto”

Por su parte Leticia Badino, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, expresó a través de sus redes sociales su impresión sobre las medidas del Gobierno nacional remarcando que “la inflación argentina no es producto del déficit fiscal”. “Te dicen que la inflación es producto del déficit fiscal para que pienses que es lógico reducir el gasto del Estado para equilibrar las cuentas. Lo cierto es que ‘el gasto’ del Estado sos vos. Lo cierto es que muchísimos países tienen déficit fiscal y sus gobiernos no son tan espantosamente inescrupulosos y temerarios como para hacer lo que este gobierno va a hacer. Pero vos no querés escuchar, porque Cristina te parece ‘ordinaria’”, enfatizó.

“Esquizofrenia”

En tanto que la dirigente peronista Mónica Estévez señaló: “El ministro de Economía Luis ‘Toto’ Caputo nos dijo que la deuda recibida es la peor históricamente. Que esquizofrenia; fue él quien la tomó en el Gobierno de Macri. Ninguna de las medidas ‘afectan’ la casta. Las medidas benefician a quienes más tienen y calman a los más vulnerables. Clase media y trabajadores (nada se dijo de salarios)… afuera. No se realizarán las obras públicas. Atención para Trenque Lauquen que teníamos muchas obras pedidas y presentadas, obras importantes. Se va a deteriorar la industria nacional, nuestras empresas y fábricas con la libertad de importaciones. Nada que no esperáramos”.