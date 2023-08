Dirigentes locales opinaron acerca de la situación económica tras las PASO

Sin lugar a dudas, la delicada situación económica del país, que se agravó después de las elecciones PASO, se convirtió en los últimos días en la principal preocupación de los vecinos en general.

En ese marco La Opinión dialogó con dirigentes políticos locales del Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, que manifestaron su punto de vista ante esta situación. Mientras que desde el peronismo los referentes consultados señalaron querer esperar un poco para hacer público un análisis.

“A la deriva”

El concejal de Juntos por el Cambio Matías Cardini sostuvo que “el kirchnerismo pulveriza los salarios y deja tierra arrasada”. “Nadie sabe dónde están Alberto y Cristina. No dan la cara. El barco está a la deriva. No se quieren hacer cargo de esta locura donde nos metieron. La política económica de Massa pulverizó los salarios y las jubilaciones. Y encima ahora produjo una devaluación sin un plan global”, afirmó.

Ademas añadió que “la suba del dólar blue instantánea agrandó todavía más la brecha con el dólar oficial, y ya se comió la devaluación. Pero esta devaluación sin plan sí se traslada a precios. Se prevé un 13% de inflación en agosto. Y todavía no terminó. Una locura al borde de la hiperinflación. Nadie puede vivir así. Nadie puede trabajar así. Esto genera más y más pobreza. Y deja tierra arrasada para el gobierno que venga. Mientras tanto en la CGT se hace un acto para apoyar al ministro/candidato Massa. Sí. Al mismo Massa que sigue pulverizando los salarios”. “Difícil de explicar el comportamiento de parte del sindicalismo argentino. Pero, volviendo al principio, ¿Dónde están Alberto y Cristina?”, enfatizó.

Emisión

Por su parte el candidato a intendente por La Libertad Avanza, Germán Urquizo, destacó que la situación económica, “si bien se agravó en estos últimos días, es algo que ya viene desde hace un tiempo atrás”.

En este sentido consideró que “el problema de la inflación se da por la sobre emisión de billetes. Pero también tenés un problema que es que cada vez más se te va disparando el tipo de cambio”. Y remarcó que “hace cuatro meses atrás salieron a festejar que se mandaba a imprimir más plata. Pero eso genera inflación”.

Por otra parte se mostró poco esperanzado en el corto plazo y señaló que “en el 2024 vamos a extrañar el 2023 por el despelote que se viene”. “Se ve un panorama muy grave. Porque se sigue emitiendo plata que nadie te la pide. Y no hay producción de bienes. Se está agrandando la oferta monetaria y eso te distorsiona los precios.. Pero a la vez la gente sigue cobrando los mismos salarios y nos vamos empobreciendo todos los días”, sostuvo.

Ademas remarcó que “el tema más grave es que emiten dinero para seguir pagando intereses de esa emisión”. “Y acá los únicos que ganan son los políticos y los bancos porque en esta situación nadie va a invertir en algo productivo, porque te conviene meter el dinero en un banco”, comentó.

Ante este panorama el candidato aseguró que “hasta que no haya un cambio de mentalidad y un cambio de gobierno que diga basta a la ‘joda política’ no va a cambiar nada. Se están financiando el déficit que ellos mismos generan. Y eso en algún momento explota. El tema es que no termina de explotar del todo y nos vamos desangrando de a poco”.