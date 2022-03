Diferencias en el FdT por el FMI: “Se dan los debates y nos mantenemos unidos”, aseguró Cerruti

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo hoy que “el gobierno cree en la profundización de la democracia hacia afuera y hacia adentro de las fuerzas políticas” y señaló que en el Frente de Todos “se dan los debates y nos mantenemos unidos”, al referirse a la posibilidad de que diputados del oficialismo voten en contra del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Buscamos acuerdos, consensos, mayorías. Y respetamos a quienes no forman parte de esos acuerdos y de esos consensos, que en algunos casos representan minorías, que en algunos casos representan a quienes ellos sienten que representan y que tienen posturas en diferentes estamentos de la sociedad”, dijo hoy la funcionaria nacional en conferencia de prensa.

Cerruti consideró que “construir mayorías no implica no respetar a aquellos que no forman parte en algún momento de esos acuerdos”. “Respetamos absolutamente a todos quienes afuera de la coalición de gobierno y adentro de la coalición de gobierno se han manifestado de otra manera y van a expresar sus posiciones de la manera en que lo consideren”, insistió en la previa al debate del proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados.

Y agregó: “El Frente de Todos es una coalición de gobierno, en donde se dan los debates y nos mantenemos unidos, construyendo y gobernando, más allá de la posición que se tenga de un tema en particular”.

Además, consultada sobre la posición que puedan llegar a tomar legisladores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, advirtió que “la vicepresidenta no tiene un espacio en particular”, sino que “es la líder histórica de una enorme cantidad de argentinas y argentinos”.

“Entendemos que tiene una dimensión histórica que no se pone en juego en una votación”, aclaró. E indicó: “Vamos a seguir trabajando con la misma vocación de seguir encontrando acuerdos hacia adentro de la fuerzas política como hacia afuera”.

Por otro lado, Cerruti rescató los debates que se dieron en comisión en la Cámara Baja y el rol que cumplieron los titulares de los distintos bloques, y consideró que cuando se llega a un acuerdo es porque “ceden todos”. También agradeció el apoyo de gobernadores y “de las diferentes fuerzas de la sociedad” como sectores empresariales y sindicales.

“Esperamos que hoy haya un buen debate en la Cámara de Diputados y lleguemos a la mejor aprobación posible con la mejor mayoría y el mejor consenso”, deseó. (DIB)