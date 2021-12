Días en que todo brilla

Quien esto escribe siente un singular aprecio por todo lo referente a la Navidad, aunque no sabe explicar muy bien por qué ni de dónde viene ese sentimiento. Pero lo cierto es que no teme en definirse como un verdadero amante de todo lo referido a la estética navideña: arbolitos, luces, bolas brillantes, guirnaldas de diferentes colores y texturas, etc, etc, etc.

Y es que, en lo que respecta a este tipo de adornos, hay mucho para ver y las opciones son inagotables. En imagen puede verse un pequeño árbol de Navidad de unos 40 centímetros de alto el cual puede ubicarse en cualquier repisa, mesa, piano, biblioteca o donde mejor parezca. Como se dijo, las alternativas son variadas y todo queda muy bien. Es una época para disfrutar de una ciudad en la que prácticamente todo brilla.