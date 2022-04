Día y horario para el debut de Argentino

La primera fase del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana ya tiene día y fecha para lo que será el debut del Foot Ball Club Argentino. El equipo “decano” jugará su primer partido el próximo martes, de local, a las 16 horas ante Racing de Eduardo Castex. Es por ello que el clásico local, entre Argentino y Ferro, válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol se adelantó para el día sábado.

Ya se anunció también que la revancha ante Racing de Castex será el 3 de mayo, con horario a confirmar.

Los equipos

La Sub Zona Bonaerense Pampeana Sur, en su primera fase, tiene estos cruces, según se informó desde Ascenso del Interior: Futbol y Tenis Club Mayor Buratovich (Liga Villarino) vs. Club Colonia San Adolfo (Liga Villarino); Club Deportivo San Francisco (Liga del Sur) vs. Club Juventud Unida (Liga Villarino); Club Sportivo San Cayetano vs. Club Atlético Villa Rosa (Coronel Dorrego); Atlético Independiente (Pringles) vs. Club Ferro (Olavarría); Racing Eduardo Castex (Liga Pampeana) vs. Foot Ball Club Argentino (Liga de Trenque Lauquen); Club Balompie (Bolívar) vs. Club Embajadores (Olavarría); Club Gimnasia y Esgrima (Liga Tandil) vs. Club Social y Deportivo Unión (Liga de Maipú); Club Velense (Liga Tandil) vs. Club Atlético Jorge Newbery (Liga Maipú); Club Parque Labarden (Liga Maipú) vs. Club Mar de Cobos (Liga Mar Chiquita); Club Estudiantes (Liga Mar Chiquita) vs. Club Belgrano (Liga Mar Chiquita); Club Atlético Sportivo (Liga Veinticinqueña) vs. Club Atlético El Taladro (Liga Las Flores); Club Ferrocarril Roca (Liga Las Flores) vs. Club Argentino (Liga Veinticinqueña) y Club Sportivo Piazza (Liga Azul) vs. Club Plaza España (Liga Veinticinqueña).

El reglamento

Con respecto a lo estrictamente reglamentario, “una vez disputada la primera fase se confeccionará una tabla general con los trece equipos ganadores de la primera fase siguiendo los parámetros indicados. El equipo mejor clasificado pasa directamente a la tercera fase. Los doce equipos restantes clasificados de la primera fase jugarán por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Pasando los ganadores a la tercera fase”.

Además, “una vez disputada la segunda fase se confeccionará una tabla general con los seis equipos perdedores de la segunda fase siguiendo los parámetros indicados. El equipo mejor perdedor clasificado disputará la tercera fase. Los seis equipos restantes clasificados de la segunda fase más el mejor clasificado de la primera fase, más el mejor perdedor de la segunda fase, total 8 equipos, jugarán por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Pasando los ganadores a la cuarta fase”.

Cuarta y quinta fase

Mientras que la cuarta fase, “estará integrada por los cuatro equipos ganadores de la Tercera Fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Clasificando los ganadores a la quinta fase”. La quinta, “estará integrada por los dos equipos ganadores de la Cuarta Fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador de esta fase obtendrá una plaza para disputar el Torneo Regional Amateur 2022 y el derecho a disputar la final del Torneo de Primera División de la FFBP”.