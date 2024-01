Deudas y falta de recursos complican atención de IOMA en farmacias locales

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de T. Lauquen, Santiago Leiva, trazó un panorama de la actualidad señalando: “Las farmacias a nivel nacional estamos bastante complicados y a nivel provincia de Buenos Aires más complicados aún principalmente por cuestiones como el estado de financiamiento y de cobro a algunas obras sociales”.

Y explico: “Las dos obras sociales más importantes que las farmacias atendemos en relación al volumen de cantidad de recetas que dispensamos son PAMI e IOMA”

Sobre está última Leiva indicó que el convenio tiene distintos planes de atención y facturación, por ejemplo IOMA Ambulatorio, IOMA Mepe o IOMA Accesorios, y cada uno de esos planes tiene un volumen de facturación y un tiempo de pago. “Hoy en día con el plan Ambulatorio, que es la gran parte de la atención, estamos en un tiempo de cobro de 60 días. Es decir que días atrás terminamos de cobrar lo dispensado durante el mes de octubre. Y en ese lapso tuvimos muchísimos aumentos”, comentó.

Accesorios

Por otra parte el profesional señaló que “para ciertas patologías y afecciones, como por ejemplo la diabetes o algunas otras, hay un plan de IOMA que se llama Accesorios, y en ese plan las farmacias dispensan al 100%, por ejemplo agujas para para aplicación de insulinas, lanzetas para determinación de glucemia en sangre y tiras reactivas, eso sería todo para diabetes. En ese plan de accesorios hay un montón de elementos médicos de una importancia que no pueden dejar de proveerse porque hay gente que si no tiene una bolsa de colostomía no tiene de dónde recolectar la materia fecal que diariamente está haciendo y esa persona no tiene alternativa. O, si no tienen el catéter que usan para poder orinar, no pueden orinar. Y ninguna farmacia se puede dar el lujo de decirle a un paciente de estas características ‘mirá, no me pagó IOMA, no te puedo dar el accesorio’”, explicó Leiva.

Además señaló que “esos accesorios son carísimos, algunos pasan el millón de pesos”. Y añadió: “De ese plan, IOMA debe lo que nosotros dispensamos desde julio del 2023. Los farmacéuticos eso lo compran y lo tienen que pagar”.

Por esta razón Leiva indicó que “en noviembre ya empezó a haber problemas pero a partir de diciembre se agravaron y ya en estos días te diría que a la mayoría de la gente con estas patologías las farmacias no van a tener stock disponible para entregar”.

Sin embargo reconoció que “el convenio con la obra social está vigente, no se ha cortado, las farmacias no denunciaron el convenio pero ya no tienen crédito ni dinero para poder reponer la mercadería”.