“Deseo que podamos crecer sin perder los valores pueblerinos que siempre nos han caracterizado”

En toda comunidad hay personas que se destacan por su empuje, por su carácter inquieto, por no detenerse ante las adversidades, por no dejar de proponer y gestionar soluciones ante los imprevistos que suelen amenazar la prosperidad de un pueblo. Son esos seres esenciales y tan necesarios sin los cuales el progreso sería sólo una utopía muy difícil de alcanzar.

Patricia Buffarini, reconocida vecina de Beruti, es sin dudas una de estas personas. Su compromiso con el presente y el futuro de Beruti la ha llevado a participar de distintas instituciones y, junto con otros vecinos, a desarrollar diferentes proyectos con el único fin de difundir y cuidar el valioso patrimonio con el que cuenta la citada localidad.

Buffarini es profesora de Psicología, Filosofía y Pedagogía. Nacida en Beruti “cuando todavía había nacimientos en la sala de primeros auxilios” recordó, en contacto con La Opinión, sus primeros años en el pueblo, sus estudios, su trabajo docente y los proyectos que fueron surgiendo a lo largo de los años. “Cursé el jardín de infantes en el Jardín 904, luego fui a la Escuela 7, fui egresada del Instituto Agrotécnico ‘Padre Castellaro’, después fui docente de la institución, directora y representante legal hasta que me jubilé en 2016”.

Trabajo docente

Buffarini recordó: “También, paralelo a esta actividad, trabajé como profesora en el Instituto 144 de Trenque Lauquen y después de jubilada todavía sigo conservado unas horas de clase. También participo en el grupo de Damas Rosadas de Trenque Lauquen”.

En lo que respecta a su trabajo en Beruti, la entrevistada comentó: “Creo que participé en todas las comisiones de las instituciones, también en las cooperadoras del Jardín 904, de la Escuela 7, fui parte de la Comisión de Fomento, de la Comisión directiva del Club Giat y de la comisión del Geriátrico Evita cuando no pertenecía a la Municipalidad”.

Museo del Agro

Uno de los proyectos importantes de los cuales fue parte es el que tiene como protagonista al Museo del Agro de Beruti. “Cuando estaba en la dirección del Instituto, armamos un proyecto con un grupo de profesores y reorganizamos el Museo del Agro que en ese momento estaba cerrado. Con el apoyo de la Municipalidad reabrimos el museo y, durante muchos años, el Instituto fue el encargado de la administración, del cuidado y de las visitas guiadas”, explicó. A la vez que agregó: “Y también fui parte del grupo que reinauguró el Cine ‘La Luisa’, también con el apoyo de la Municipalidad”.

Circuitos turísticos

Buffarini contó que “con una compañera de la vida, Adriana Díaz, somos autoras de dos circuitos turísticos inéditos que están registrados en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Uno es un circuito turístico por el cementerio de Beruti. Ahora estamos tratando de armar el libro de la historia que descubrimos en el cementerio de la localidad. Además, lo hemos presentado en el IV Encuentro de Cementerios Bonaerenses. Es importante dar a conocer la historia de las personas y personajes que están en el cementerio y que hicieron a la historia de Beruti”, dijo antes de agregar que “además, tenemos otro circuito que lo presentamos en un congreso de Anfitriones de Destino de la Universidad de Salta que se llama ‘Conociendo el ADN fabriquero de Beruti’ y que es un paseo turístico por el centro de Beruti mostrando los orígenes como pueblo y, luego, su historia fabriquera a partir del comienzo de la fábrica Giat y Bat y las otras empresas que vinieron después”.

Presente y futuro

Consultada sobre cómo ve hoy a Beruti, la entrevistada indicó: “Hoy a Beruti lo veo bien, pero creo que podría estar muchísimo mejor. Me parece que llevamos años en los cuales estamos bastante olvidados por la mano política. Nosotros pertenecemos al distrito de Trenque Lauquen y, sin embargo, no estamos teniendo la atención que tuvimos en otros momentos históricos de la comunidad. Creo que los concejales en general nos han abandonado estos últimos tiempos y, desde la Municipalidad, no se cubren todas las expectativas que teníamos”. “Necesitaríamos más presencia de los concejales. No sé si todos conocen Beruti y su historia. Por parte del Municipio me parece que, más allá del Intendente, deberíamos tener también la presencia de otros funcionarios que, como pasaba en otros momentos, visitaban la localidad, se interiorizaban, uno los veía caminar las calles del pueblo”.

En cuanto a los aportes que podrían realizarse, Buffarini comentó que “faltan cosas que se podrían mejorar como es el acceso de entrada, como es el tema de la planta de residuos cloacales que ahora ha entrado un proyecto pedido por el señor intendente para abordar el tema. La situación del peaje nos perjudica y, lo poco que se ha conseguido, es la rebaja del precio por la pasada. Y eso realmente se lo debemos al pueblo porque todas las veces fue el pueblo el que se manifestó y lo solicitó. Es una injusticia que (el peaje) corte el partido y nos deje afuera cuando dependemos totalmente de la ciudad cabecera”.

Trabajo, transporte, cajero

Buffarini también señaló que “hace falta como en gran parte del país más trabajo para que la gente no tenga que viajar a otros lugares a trabajar”. “Habría que ver la posibilidad de resolver por lo menos la parte edilicia de lo que es Giat y Bat porque es lamentable su deterioro, da mucha tristeza, sobre todo para los que vivimos otra época de la empresa”, añadió.

Asimismo, contó: “Hoy estamos teniendo un problema respecto del transporte hacia la ciudad cabecera porque La Primavera está cubriendo nada más que un turno que es durante la mañana y no se avizora que mejore esa situación y es importante porque el remise es mucho más caro y nosotros dependemos de muchas cosas de Trenque Lauquen. Muchos creemos necesario la presencia de un cajero, sería también muy importante y fomentar el turismo rural en el que Beruti sería una buena plaza y sería una fuente de ingreso para mucha gente como pasa en muchos lugares”.

Gestión

Por último, Patricia Buffarini comentó que “para muchos de estos proyectos se hace necesario la buena gestión del delegado municipal y ahora que hemos cambiado de delegado y ha comenzado sus funciones Fabio Villarreal deseo que él se ponga al hombro esta comunidad, no dudo que realmente lo hará desde el afecto que seguramente le tiene por ser nacido acá. Realmente creo que es una esperanza importante en este momento para Beruti”.

Sobre el final, expresó: “a mí pueblo le deseo feliz aniversario, que podamos crecer como comunidad, pero sin perder los valores pueblerinos que siempre nos han caracterizado y que nos han hecho diferentes a otras comunidades”.