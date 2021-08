Desde las 14, en el frente del Hospital Municipal Dr. Francisco Eguiguren

El cumpleaños de una comunidad no es sólo un momento de festejo. Por el contrario, es también un tiempo de balance y proyección hacia lo que vendrá. Se analiza lo realizado y se enumeran nuevos desafíos a concretar a lo largo de los doce meses que siguen antes de que vuelva a tener lugar un nuevo aniversario.

Hoy, la vecina localidad de 30 de Agosto cumple 111 años desde su fundación, ocurrida en aquél lejano 1910. Y todos sus habitantes no sólo festejarán el cumpleaños de su entrañable tierra, sino que también analizarán el presente de su comunidad, las necesidades que hoy aquejan a su gente y los proyectos que son necesarios de concretar en el corto, mediano y largo plazo para que el enorme crecimiento y desarrollo del poblado no sólo no se detenga, sino que continúe desplegándose a pasos agigantados.

De más está decir que la comunidad treintense no se ha caracterizado nunca por estancarse en el tiempo y por perder protagonismo en el desarrollo del distrito de Trenque Lauquen. Muy por el contrario, desde siempre se ha destacado por su dinamismo productivo y comercial y, también, por su impronta cultural.

Por esa razón, se aguarda que los próximos meses y años serán igual de fructíferos para esta localidad pujante y verdadero ejemplo para toda la región.

Acto central

En este marco, cabe informar que el acto central por el 111º aniversario de la ciudad de 30 de Agosto se realizará hoy a partir de las 14 horas en el frente del Hospital Municipal “Dr. Francisco Eguiguren” y será encabezado por el intendente del distrito de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, y por el director del Ente Descentralizado, Miguel Mulán.

Tal como sucedió en el 131º aniversario de la localidad de Beruti concretado el miércoles pasado, las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19 condicionan la organización de un acto con una presencia masiva de vecinos y diferentes actividades festivas, como se hacía hasta hace dos años.

No obstante, no cabe duda de que la comunidad sabrá cómo festejar un nuevo cumpleaños respetando las medidas de cuidado que hoy rigen hasta que la pandemia de Covid-19 deje de existir de una vez y para siempre.