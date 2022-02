Desde la Rural local descartaron realizar una muestra comercial durante marzo

Después de mucho deliberar, y más allá de las intenciones iniciales de la entidad, finalmente la Sociedad Rural de Trenque Lauquen decidió no realizar una exposición en el mes de marzo, posibilidad que se había barajado a fines de 2021 y que finalmente fue descartada por la comisión directiva.

Respecto al tema el presidente de la SRTL, Ignacio Kovarsky, explicó que “finalmente no se hizo nada”. “De alguna manera, en su momento, cuando se charló en comisión se planteó la situación de generar una fecha nueva para la exposición como algo muy difícil. Justo veníamos del pico donde tuvimos mil casos de Covid que no bajaban así que se habló en ese momento y finalmente se decidió dejarlo pasar”, sostuvo.

En este sentido agregó: “Veremos si Dios quiere, y ojalá así sea, llevar a cabo la muestra en esta primavera que viene. Pero eso también depende del Covid y cómo va evolucionando toda la situación epidemiológica”.

Dos años sin muestra

Vale recordar que la tradicional exposición anual de la SRTL tuvo su última edición en 2019, ya que a raíz de la pandemia la muestra que convoca a una importante cantidad de vecinos locales y de la región debió suspenderse durante dos años consecutivos.

A lo largo de sus casi cien años de historia, esta exposición se ha suspendido muy pocas veces y siempre por situaciones de fuerza mayor.

En tanto, debido a la baja de casos que se dio a partir de mediados del 2021 desde la entidad se había pensado la posibilidad de realizar una Expo comercial durante el otoño, pero tal como lo indicó el titular de la entidad se decidió, junto con la comisión directiva, cancelar dicha idea.

Al igual que lo sucedido en otras actividades, la pandemia privó a la ciudad de uno de los eventos más importantes de cada año. Pero las esperanzas para este 2022 siguen intactas y si Dios y el virus lo permiten, la próxima primavera Trenque Lauquen volverá a tener su exposición rural.