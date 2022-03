Desde la nueva plaza

Utilizando como marco los diferentes arbustos y plantas con los que cuenta la nueva Plaza San Martín se tomó la siguiente fotografía en la cual puede apreciarse, allá a lo lejos, a un vecino caminar sobre la primera cuadra de calle Uruguay.

Y es que, de más está decirlo, el renovado espacio verde trenquelauquense se ha convertido no sólo en un lindo lugar para pasar un grato momento en familia, en amigos, en pareja o en soledad. Por el contrario, son muchos los vecinos que se acercan allí para aprovechar sus nuevas características y tomar diferentes imágenes con su cámara fotográfica o con el celular. El nuevo monumento al Libertador, la pintoresca fuente, sus senderos curvados, todo resulta atractivo para dejarse llevar por el arte fotográfico y tomar las más bellas postales. Si aún no lo hizo, no pierda tiempo y vaya a dar una vuelta por la plaza y usted también anímese a la fotografía. No se arrepentirá