Desde hoy y hasta este miércoles los productores podrán ingresar a la Emergencia por Sequía

A partir de gestiones conjuntas realizadas por la municipalidad de Trenque Lauquen y la Sociedad Rural, el ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires dispuso a última hora del último viernes abrir un nuevo listado de productores agropecuarios afectados por la sequía.

Los productores tendrán plazo para ingresar en el mencionado registro entre hoy y este miércoles, presentándose con los requerimientos necesarios –Productor, Cuartel/es, Parcela/s, Partida/s, Hectáreas y CUIT- en la municipalidad de Trenque Lauquen, en el Ente Descentralizado de 30 de Agosto o en las Sociedades Rurales de Trenque Lauquen o 30 de Agosto para iniciar la solicitud de Declaración de Emergencia Agropecuaria.

Situación agravada

Vale recordar que en marzo pasado se había pedido la Emergencia por sequía en nuestro Partido, pero en esa ocasión la Provincia la otorgó solo por listado cerrado de productores.

Desde entonces en Trenque Lauquen no se registraron lluvias, la situación se agravó con el paso de los meses cada vez más, quedándose los productores sin pasto para los planteos ganaderos, y con reservas escasas y un otoño en el que no se recargaron los perfiles de agua, prácticamente no hubo siembra de campaña fina.

Las gestiones de la Municipalidad y de la Sociedad Rural, por intermedio de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), encontraron finalmente eco y como resultado de las gestiones se firmó el pasado viernes a última hora el decreto que da validez a la solicitud de acceso a los alcances de la Ley de Emergencia.