Desde espacios políticos locales se criticó la actitud de las entidades agrarias

El concejal del Frente de Todos, Pablo Larrosa, y la agrupación La 12 de Abril expresaron su opinión en torno al conflicto generado luego de que el gobierno nacional implementara esta medida.

La decisión del gobierno Nacional de suspender por 30 días la exportación de carne vacuna trajo aparejado el inmediato rechazo de las entidades agropecuarias que iniciaron un cese de comercialización para pedir al Ejecutivo que se revea la iniciativa.

Al respecto, dirigentes y agrupaciones políticas locales se refirieron a la situación y criticaron la actitud de las entidades agropecuarias y manifestaron su acuerdo con la medida que establece la suspensión por 30 días de la exportación de carne vacuna.

La 12 de Abril

Desde la agrupación La 12 de Abril se refirieron a la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional y la reacción del sector agropecuario y destacaron que “considerando que el gobierno anterior quitó el grado de intervención estatal que existía sobre el sector dando lugar a que cada persona haga uso de su libertad para comerciar (en política denominado neoliberalismo), esa situación dejó como consecuencia el panorama actual, en el cual consumir carne vacuna es un lujo, siendo que todos los argentinos aportamos para que esa producción se logre”.

Y se añadió que “por tanto, previamente tendríamos quizás que dar otra discusión. En principio, establecer si vamos a tener compromiso social, solidaridad entre sectores y empatía, porque los sueldos no alcanzan para pagar los alimentos a los precios que ‘el mercado’ está marcando como justos, y, como si fuera poco, estamos en un pésimo contexto sanitario por la pandemia, que nos condiciona aun más económicamente”.

En el mismo sentido se detalló que “desde el 2015 las ventas externas de carne vacuna se expandieron casi un 300% -en el año 2010 se exportaron casi 25.000 toneladas en promedio por mes mientras que para el año 2020 se habían triplicado estos valores, alcanzando las casi 75.000 toneladas de carne promedio mensuales, exportaciones que fueron traccionadas sobre todo por China- a pesar de que el consumo local retrocedió un 19%, caída drástica del consumo motivado por el aumento del precio: entre mayo de 2018 y mayo de 2020 el kilo de asado aumentó un 350%, mientras que la inflación para el mismo periodo fue del 225%. Es decir, el enorme crecimiento de las exportaciones no favoreció a los precios a los cuales accedíamos todos los argentinos”.

Estado presente

Asimismo, sostienen que “lo que este gobierno pretende, acorde a su ideología de Estado presente, es que el mercado interno de nuestro país no quede ni sujeto a la dinámica de los precios internacionales, ni condicionado por una demanda internacional de voracidad infinita (China posee 1.400 millones de habitantes), y creemos que el objetivo de la medida es establecer reglas claras y justas nuevamente en este mercado, permitiendo exportar a niveles elevados, mientras también se garantiza el abastecimiento -a precios razonables- del consumo interno”.

Por último desde la agrupación política remarcaron que “consideramos acertada la decisión de suspender la exportación por 30 días para así tener poder de diálogo con sectores que poseen gran fortaleza, y así consensuar una solución para que en un país productor de alimentos como Argentina, los mismos habitantes podamos tener acceso a la comida”.

Medidas

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Pablo Larrosa, expresó en la última sesión del HCD su opinión frente a esta cuestión en el marco del tratamiento de un proyecto presentado por Juntos por el Cambio en el cual se rechazaba la iniciativa del Ejecutivo Nacional. En su discurso, el edil explicó que “todos los libros de economía, sean de derecha izquierda, plantean que en un mercado determinado como el de la carne no hay mucho secreto para poder bajar el precio: O suspender momentáneamente la exportación hasta que te sentás a negociar con el sector que es lo que está pasando, o pones retenciones a los precios de exportación hasta igualarlos con los precios locales. También tenés medidas de carácter un poco más severas que tienen que ver directamente con poner un tope al nivel de precios que no sería lo que esta sucediendo”.

Y añadió: “Estoy convencido de que cualquier medida que hubiese tomado el gobierno nacional hubiese sido rechazada por el sector, entonces creo que la cuestión pasa por otro lado”.

Asimismo, sostuvo que “una medida de carácter político económico, como es la suspensión por 30 días de la exportación de carne, no es desmesurada y no me parece que tenga los efectos tan trágicos que se describen para oponerse a la misma”.

Por último, remarcó que “me llama la atención la parte en la cual se preocupan por el empleo. Yo no sé si hay otro sector en la economía argentina o en otro país que tenga los niveles de empleo no registrado que tiene este sector. El problema que estamos teniendo hoy en día por el precio de la carne tiene que ver con que la oferta está por debajo de la demanda y con una serie de decisiones que se han tomado desde el propio sector, al menos en los últimos 20 años, que ha impactado en la cantidad de kilos que se producen y en su rentabilidad”.

Sobre el final, el concejal expresó que “me hubiese gustado que en un contexto de pandemia el sector que produce alimentos para el país se hubiese hecho, como primera pregunta, qué le falta los argentinos. Pero no es la pregunta que se hacen ni se van a hacer”.