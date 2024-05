Desde el Servicio de Hemodinamia local se advierte: “Estamos trabajando a pérdida”

Si bien se explicó que hoy el servicio “está operativo 100%”, se teme por lo que pueda ocurrir en los próximos meses si esta situación no se regulariza ya que los aumentos y demoras en la provisión de insumos ponen en riesgo a la actividad no sólo en Trenque Lauquen sino en todo el país.

Un momento de mucha preocupación se vive hoy en el Servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana debido a que el aumento en el precio de los insumos y los costos del servicio amenazan con afectar el trabajo de los próximos meses en caso de no encontrarse una solución que garantice el óptimo desarrollo de esta actividad esencial, básicamente en lo que refiere a intervenciones y la salud cardiovascular de los pacientes.

No obstante este complejo panorama, el cual es compartido a nivel país y así lo hizo saber un reciente comunicado difundido por el CACI (Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas) donde se detalla la problemática actual, desde este área del nosocomio local enviaron un mensaje de tranquilidad a la comunidad puesto que, por el momento, la misma cuenta con todos los recursos y los stocks necesarios para las intervenciones, las cuales hoy se desarrollan con normalidad.

“Seguimos funcionando”

En ese marco, el Dr. Carlos Hernández, a cargo de este servicio junto con el Dr. Juan Carlos Bambozzi, explicó a La Opinión detalles de esta problemática: “Nosotros seguimos funcionando bien porque, por suerte, hemos tenido la posibilidad de contar con ciertos insumos. Porque todos los insumos en general, en esta especialidad, están dolarizados y lo que ha pasado desde diciembre, con el nuevo gobierno, es que cuando subió el dólar se duplicaron todos los insumos. Hasta ese entonces el insumo valía más, pero las compañías lo compraban a un dólar que estaba subsidiado a $400”. “Cuando se duplicó ese valor, se duplicó también el valor de los insumos para la gente que trabaja en los distintos servicios y estamos trabajando a pérdida desde diciembre porque no dan los costos”, dijo antes de aclarar: “Todo lo que nosotros utilizamos, ya sea para un procedimiento diagnóstico o terapéutico que son cuerdas, catéteres y otros elementos, más allá de los stents que los proveen las prepagas, se dolarizó y hoy los valores que pagan las prepagas están muy infravalorados”.

Prepagas

Hernández comentó: “Hace años se ha tratado de resolver este problema con las prepagas, pero no hemos tenido resultados. Pero desde octubre o noviembre, cuando se liberó esto del dólar, comenzó a ser imposible de manejar, entonces hay servicios que se han cerrado y los stents son sólo una partecita de todos esos problemas. PAMI es la que tiene mejor prestación en valores, todas las demás están muy por debajo, entonces no dan los costos. Ha pasado esto, se han cerrado servicios, hay hemodinamistas que trabajan por honorarios y están implicados en esta problemática que se han ido a trabajar a otros países porque acá no dan los costos”.

“El problema es ese y lo que se está apuntando a través del CACI es que las prepagas se hagan cargo de estos valores aumentados al dólar más actualizado”, precisó.

Anestesia

Asimismo, el profesional señaló que “otro tema que tenemos es el de la anestesia”. “Generalmente los pacientes que requieren anestesia no están cubiertos por las prepagas, en este caso por PAMI que representa el 60% de nuestro volumen de trabajo, entonces prácticamente los módulos que cobramos son para pagar anestesias y así es imposible trabajar porque ya ni siquiera trabajamos gratis, sino a pérdida”, destacó.

No obstante esta situación, Hernández afirmó: “Nosotros acá hemos tratado siempre de solucionar estos problemas, hemos trabajado con ciertas obras sociales sindicales que no tienen convenio y hemos atendido pacientes gratis por una cuestión humanitaria. En casos así lo hemos resuelto y luego nunca hemos tenido soluciones, pero como es un pequeño porcentaje lo hemos absorbido. Pero en general y, para dar tranquilidad a toda la población, nosotros estamos en condiciones de seguir (por ahora aunque no sabemos por cuánto tiempo) de satisfacer toda la demanda”.

“A pérdida”

Consultado sobre si esta situación podría en el corto plazo afectar a las intervenciones programadas para hacer sólo hincapié en las urgencias, el médico señaló: “En nuestro caso no, en otros lugares sí ha ocurrido. En nuestro caso, quizás por una cuestión aleatoria o fortuita, nos hemos anticipado y hemos comprado con anterioridad. Pero la idea es resolverlo porque estamos trabajando a pérdida. Por el momento, seguimos trabajando en estas condiciones y siempre hemos asumido el compromiso de hacer lo posible por seguir trabajando. Desde ese punto de vista seguimos operativos 100% así que hoy tratamos de resolver esto para que tenga continuidad porque, de lo contrario, no solamente nosotros sino muchos servicios se van a cerrar porque no pueden cubrir los costos”.

Por último, y en referencia a lo que pueda llegar a suceder próximamente, el entrevistado comentó que “lamentablemente, hoy no se sabe hacia donde va el país”. “Pienso que se va a resolver de alguna forma, pero esperemos que sea de una forma justa. Hoy estamos en medio de una crisis económica, política y social que involucra a esto porque, si bien hay que sanear ciertas cosas, a la cobertura la tienen que dar las prepagas”, manifestó.