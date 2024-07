Desde el PRO salen fuerte al cruce de Bullrich: “Ingrata y desagradecida”

El presidente de la Asamblea del PRO, Martín Yeza, volvió a apuntar contra la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, a quien calificó de “ingrata y desagradecida” luego de sus declaraciones sobre el partido fundado por Mauricio Macri.

Cabe señalar que desde que Bullrich y Luis Petri junto a Mauricio Macri brindaron su apoyo al candidato libertario tras la derrota del PRO en las generales, el partido amarillo quedó en medio de una fuerte interna.

El PRO se dividió así entre los dirigentes que apoyan una unión con LLA y los que prefieren mantener la independencia del partido, referenciados en el macrismo.

En las últimas horas, en un nuevo desafío a Macri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el partido PRO ya fue absorbido por La Libertad Avanza, la agrupación libertaria.

En declaraciones televisivas, Bullrich fue consultada sobre si ambos espacios están unificados -con respecto a sus votantes- y afirmó: “Yo soy parte de PRO, estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando”.

La expresión de la titular de la cartera se da a pocos días de que Macri la desplazara de la titularidad de Asamblea partidaria del partido amarillo, que ahora ostenta Yeza.

“Para una organización que le dio tanto como es el PRO, que la puso en un lugar donde ella antes no había estado. Fue nuestra presidenta, fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Entonces, ahí es donde decís: ‘No me genera que sea una buena estrategia muy exitosa como para que nos generes respeto’”, expresó y agregó: “Ahí es donde pienso que hay algo no solo de desagradecimiento, hay algo como de ingratitud que no me gusta, que a la vez casi que ni la juzgo porque entiendo que es una generación que están acostumbrados a ser como tiburones”, señaló Yeza. (DIB)