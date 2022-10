Desde el Peñi Hue denuncian que falsos integrantes del taller venden bolsas en su nombre

En los últimos días se pudo ver en distintos barrios de la ciudad a vendedores ambulantes que alegan ser ex combatientes de Malvinas comercializando bolsas de residuos a nombre del Taller Protegido Peñi Hue, y justamente desde esta institución local aseguraron que dichas personas no tienen vínculo con la querida entidad.

Al respecto, desde el Peñi Hue solicitaron a los vecinos denunciar este tipo de irregularidades cuando las detecten y reiteraron que las personas que ofrecen bolsas en su nombre no tienen nada que ver con la institución.

Descubrimiento

Ante esta irregular situación desde el Peñi Hue expresaron: “Queremos comunicarles que todas las bolsas del Taller Protegido están identificadas con nuestro logo y nombre”.

Y añadieron: “Nos informaron que hay personas en la calle vendiendo bolsas en nuestro nombre y eso no es correcto. Agradecemos que colaboren denunciando a quienes lo hacen”.

Según indicaron desde el Peñi Hue, los falsos vendedores del Taller fueron descubiertos tras tocar timbre en la vivienda de una persona que trabaja en la institución la cual advirtió la maniobra.