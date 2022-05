Desde el Parque Favaloro

Aunque muchos trenquelauquenses no lo sepan (otros lo saben desde hace años) la ciudad de Trenque Lauquen cuenta con un parque cuyo nombre homenajea al inventor, educador y cardiocirujano argentino René Favaloro. Se encuentra ubicado en el sector sur de la planta urbana de Trenque Lauquen y, sin ninguna duda, no es de los más populares. En parte porque no todos los trenquelauquenses conocen su existencia (como si ocurre con el tradicional Parque Municipal “Conrado Villegas”).

No obstante, no caben dudas que el lugar tiene mucho potencial para continuar creciendo y desarrollarse en los próximos años.

La cámara de La Opinión anduvo por allí y recibió el atardecer.