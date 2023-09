Desde el lunes se podrán sacar turnos vía telefónica para atención en consultorios del Hospital Municipal

La Directora del Hospital Municipal, Dra. Silvina San Juan, se refirió a la situación que se vivió el pasado miércoles en el nosocomio local cuando se registraron largas filas de vecinos esperando para sacar turnos para la atención en consultorios de las distintas especialidades.

Al respecto, la profesional explicó que “la turnera se abre el último miércoles de cada mes pero no se cierra ese mismo día” y señaló que “quizás la gente pensó que la turnera se cerraba ese mismo día”.

Por otra parte, informó que desde el próximo lunes los turnos también se podrán sacar de manera telefónica con el fin de evitar que vuelva a suceder una situación como la ocurrida el miércoles.

Turnos

En primer lugar, la Dra. Silvina San Juan, directora del Hospital, informó que “como todos los meses, y no es que cambió la metodología en estos últimos días, los turnos se cargan una vez al mes sobre fin de mes para observar la dinámica y ver qué medico se toma licencia, qué médico no y así cargar los turnos que van a estar disponibles y la gente pueda tomar la consulta”.

Y, en este sentido, añadió que “los turnos se cargan una vez al mes pero la turnera permanece abierta todo el mes. No es que se abre y se cierra ese mismo día. Nosotros tenemos una persona que carga los turnos y el vecino debe acercarse hasta el Hospital y, eventualmente, llamar por teléfono para sacar el turno. Justamente, a partir del próximo lunes, va a haber una persona para turnos telefónicos”.

En este sentido, expresó que “como es lógico, con el correr de los días, los turnos se van agotando. Pero la turnera se abre habitualmente el último miércoles de cada mes, pero permanece abierta el resto de los días”.

Especialidades

Por otra parte, la Dra. San Juan informó que “hay especialidades que no tienen gran cantidad de turnos porque hay sólo un profesional de cada una de ellas, entonces esos turnos son como la figurita difícil y se agotan mas rápido. Pero lo que sucedió el miércoles nunca se había visto. No sabemos por qué se dio esto”.

Y a modo de ejemplo indicó que “ayer (por el miércoles) había 10 personas esperando para sacar el turno. Quizás la gente se confundió y pensaba que la turnera se abría y cerraba ese mismo miércoles y por eso concurrió en gran cantidad al Hospital”.

Además, la profesional remarcó que “las especialidades donde más rápido se acaban los turnos son oftalmología, neurología y dermatología que antes no teníamos. En ellas tenemos un solo profesional para cada una por lo cual la cantidad de turnos es menor que en otras especialidades en las que contamos con dos o mas profesionales”.

Turnos telefónicos

Con el objetivo de que la situación del pasado miércoles no se repita, la directora del Hospital adelantó que “a partir del lunes próximo de 7 a 13 va a haber un número telefónico para los turnos. Es 410516 y el vecino puede llamar tanto para tomar turnos como para cancelarlos”.

Respecto a la cantidad de vecinos que se atienden mensualmente en los consultorios del nosocomio local, la Dra. San Juan indicó que “son entre 4000 y 5000 personas por mes que pasan por los consultorios del Hospital mientras que en la guardia se atienden alrededor de 150 pacientes por día”.

Además, destacó que “los turnos generalmente se cargan a un mes, es decir que la demora es esa. Puede suceder que haya alguna especialidad a dos meses. Además, hay turnos reservados a urgencias. Y a veces sucede que la urgencia del paciente no es la urgencia médica”.

Por último, la funcionaria remarcó que “si uno va a sacar turno a algún consultorio fuera del Hospital la demora es mas o menos la misma. Es decir que la espera es mas o menos similar”.

Como ya fue señalado, el pasado miércoles las colas de vecinos en el Hospital esperando para sacar turnos fue más que importante. Por esa razón, y con el fin de evitar un nuevo episodio de esta naturaleza, se brindó un número telefónico para que los vecinos puedan solicitar su turno de esa manera.