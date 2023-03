Desde el Consejo Escolar indicaron que ayer no faltó de agua en colegios

Desde el Consejo Escolar de Trenque Lauquen informaron que en la jornada de ayer no se registraron inconvenientes vinculados a la falta de agua en establecimientos educativos de nuestra ciudad por lo cual las actividades se desarrollaron con normalidad.

Se había indicado que el pasado lunes se registraron algunos inconvenientes de baja presión de agua en escuelas que fueron solucionados con inmediatez.

La situación difiere de lo ocurrido el viernes último cuando a raíz de problemas con el agua las clases de alunas instituciones fueron suspendidas por los directivos de los establecimientos.

Panorama

El presidente del Consejo Escolar, David Siles Torrico, indicó por un lado: “Respecto a esa cuestión de solicitudes de escuelas o bien suspensión de clases, que si bien no nos compete a nosotros, no tenemos registro. Y puntualmente pedidos por falta de agua no se informó nada al Consejo Escolar”.

Y añadió: “Automáticamente cuando se decide suspender las clases en una escuela el equipo directivo nos tiene que avisar a nosotros o a Inspección, y ellos nos avisan a nosotros. Pero hoy (por ayer, martes) no tenemos registros de eso”.

Por otra parte el consejero indicó que “el lunes sí hubo problemas porque había baja presión y hubo dos establecimientos en la mañana que alegaron ese problema. Y a la tarde el mismo problema de baja presión se dio en la Escuela Primaria Nº 45 desde donde también se informó la situación. Pero de inmediato se envió al técnico que constató que se trataba de baja presión de agua y se cargó el tanque. Y (este martes) a las 7 de la mañana fue el técnico y estaban con agua”.

En el mismo sentido Siles Torrico indicó que ayer no habían tenido ninguna llamada de urgencia ni tampoco se les informó de suspensiones de clases en algún establecimiento por este tipo de cuestiones.