Desde el Círculo Médico se señaló que las obras sociales “están trabajando bien”

Luego de un corte del servicio que tuvo lugar desde el Círculo Médico de Trenque Lauquen a fines de abril y principios de mayo en las prestaciones de algunas obras sociales, hoy todas las que cuentan con afiliados a nivel local se encuentran activas.

Así fue confirmado a La Opinión por el el presidente del Círculo, Mauricio Soldivier, quien explicó que los últimos cortes de servicio se dieron durante los primeros días del presente mes debido a que desde algunas prepagas y también desde algunas obras sociales sindicales se negaron a establecer el aumento solicitado. No obstante, días después la petición fue atendida y el servicio restablecido.

“Nosotros, hoy por hoy, les estamos reclamando a las obras sociales que puedan ir acompañando a la inflación. Entonces hubo algunas prepagas y algunas obras sociales sindicales que no querían dar ese aumento y estuvieron cortadas dos o tres días. Después nos dieron un aumento acompañando la inflación y se reanudaron los servicios, así que hoy por hoy estamos bien”, dijo antes de agregar: “No recuerdo que en este momento haya alguna obra social importante que esté cortada, puede ser la Asociación de Motociclistas Bonaerenses, la cual no cuenta con ningún afiliado en Trenque Lauquen, que puede que hoy no se encuentre activa, pero las demás están todas trabajando bien”.

Acompañar la inflación

En este sentido, el médico explicó que “los honorarios médicos comparativamente con años atrás están muy bajos al igual que los sueldos de toda la población y lo que hoy estamos pidiendo es solamente tratar de acompañar la inflación y, en lo posible, ir ganando algún punto por arriba de la inflación, como pasó con los sueldos este mes que pudieron subir un 2% o un 3% más de lo que fue el índice inflacionario. Eso es lo que se está pidiendo”.

Sin lugar a dudas, se trata de una muy buena noticia que lleva tranquilidad a buena parte de la población que necesita de este servicio esencial para atender diferentes problemas de salud en medio de un panorama económico complejo.