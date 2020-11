Desde Comisaría y Tránsito municipal se intensifican los controles para afrontar un nuevo fin de semana

Con el fin de que no vuelva a repetirse otro fin de semana como el anterior, en el que la irresponsabilidad de buena parte de la comunidad se vio reflejada en juntadas, fiestas clandestinas y en numerosas infracciones de tránsito, desde la Comisaría Primera y el Departamento de Tránsito municipal se intensificarán los controles de cara a los próximos tres días.

Así fue informado a La Opinión por los representantes de las citadas áreas quienes brindaron detalles de cómo se trabajará a partir de esta misma noche.

“Todos los fines de semana se intensifican los controles a través de turnos rotativos con más personal porque tenemos muchas denuncias a las cuales tenemos que acudir, además del control que hacemos de la calle. Los días miércoles ya preparo todos los turnos para que el personal sepa que va a tener recargos durante el fin de semana”, comentó a este medio María Córdoba, titular del área de Tránsito Municipal, quien afirmó que, con respecto a este fin de semana, el trabajo será intenso y reforzado “para controlar que la comunidad respete los protocolos dispuestos”.

Denuncias

Respecto de las denuncias que diariamente se reciben, Córdoba explicó que las mismas son mucho más amplias de lo que la gente cree. “Hay de todo tipo: juntadas, fiestas clandestinas, motos haciendo contra-explosiones o realizando picadas”. “También acudimos a los accidentes, o cuando denuncian que hay animales sueltos, una cloaca que está rebalsando, un pozo que se hace en la calle, acudimos a infinidades de denuncias y por eso necesitamos mucho personal”, comentó.

Consultada sobre si las denuncias sobre las denominadas “fiestas clandestinas” se han intensificado en el último tiempo, la entrevistada expresó: “Se han intensificado porque están prohibidas. Es decir, no es lo mismo a una vida normal cuando nosotros recibíamos denuncias por ruidos molestos o música alta. Mientras se realizaban juntadas que no molestaban a nadie, salvo por ruidos molestos, no había estas denuncias que hay hoy en las que la gente tiene el temor de que un encuentro de estas características pueda afectar a la salud de la comunidad. Ahora las juntadas están prohibidas y también son motivo de denuncia más allá de los ruidos molestos. Y nosotros debemos acudir al lugar”.

Luego de afirmar que es imposible saber cuál será el comportamiento de la gente durante este fin de semana, Córdoba reiteró que “en concreto, los controles se intensifican todos los fines de semana para poder acudir a la demanda. Y siempre se trabaja en conjunto con Policía”.

Operativos

Por su parte, el titular de la Comisaría Primera, Sebastián Bartolomé detalló que “como ya es habitual, durante todos los fines de semana se están llevando a cabo operativos que se han ido incrementando, sobre todo porque sabemos que, con este calor, la gente tiende a salir y, por otro lado, las restricciones se van abriendo. Además, se han diagramado operativos durante la semana que corresponden a los barrios, como también a los paso a niveles para llevar a cabo un control y aportar a la concientización de la gente sobre este momento complejo que estamos atravesando”, dijo antes de agregar que “a su vez, los fines de semana estos operativos se ven reforzados con presencia de más efectivos mediante recargos, más móviles policiales en la calle tanto en el Parque Municipal como en la zona céntrica que son los lugares donde hay mayor concurrencia. Y, a la vez, a la noche se refuerzan las cuadrículas con la presencia del grupo GAD y con personal de Tránsito a los efectos de concurrir rápidamente ante cualquier llamado y, a la vez, controlar las denominadas juntadas y eventos con música alta. En estas últimas situaciones, a la hora de concurrir, se labra una infracción con intervención del Juzgado de Faltas municipal el cual definirá sobre la pena que les corresponde a estas personas”.

Responsabilidad

Bartolomé agregó que “los operativos, atentos a la movilidad y al personal, se han reforzado lo más posible como también se ha hecho en horas de la noche para evitar que ocurra, en la medida de lo posible, lo ocurrido el último fin de semana. Pero lo más importante a tener en cuenta es la importancia de llamar a la responsabilidad de cada persona de Trenque Lauquen para que tome conciencia de la situación en la que estamos, particularmente a los jóvenes que suelen participar de reuniones y que, por compartir un trago o un mate, pueden llegar a contagiarse y luego llevar el virus a sus casas y enfermar a sus padres o abuelos que son las personas que más están en riesgo. Y, ante esto, generar una problemática que nos va a traer un mal hacia nosotros mismos. Por eso uno reclama por la conciencia de la gente para que ellos mismos tomen medidas y respeten los protocolos dispuestos”.

Por último, agregó que “continuamente se mantiene comunicación con el municipio a los fines de diagramar pautas de trabajo especialmente con el área de inspectoría municipal en lo que respecta a lugares de esparcimiento como bares, confiterías, para que todos trabajen acorde a lo reglamentado y no se tenga ninguna problemática en relación a eso”.