Desde Carbap recomiendan conservar la mercadería en los campos y venderla a medida de las necesidades

A través de un comunicado titulado “La Trampa de la entrega a fijar”, desde Carbap recomendaron a los productores una serie de cuestiones a la hora de vender u mercadería. Entre ellas sugieren conservarla en los campos y no entregarla a acopiadores no exportadores bajo la modalidad de “pecio a fijar”. Y fundamentaron por qué adoptar esa medida.

En el comunicado se señala: “Debido a las frecuentes intervenciones del Gobierno en el mercado de granos que solo termina impactando en un menor precio que recibe el productor, y que deja una enorme diferencia que queda a favor de los sectores exportadores, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa recomendamos a los productores que tengan la mercadería en su poder, y comercialicen lentamente de acuerdo con sus necesidades financieras”.

“Recordemos que tenemos, fideicomisos, dólar soja, volúmenes de equilibrio, cupos, reprogramación de contratos de exportaciones de trigo y maíz, y que en la práctica significa cierres de exportaciones”, señalaron, para añadir: “Debido a los cambios constantes en las reglas de juego por parte del Gobierno, cuando uno entrega ‘a fijar’ pierde mucho poder a la hora de defender el valor de su mercadería”.

“Estamos a pocos días de comenzar la cosecha de maíz y soja de lo que será seguramente una de las peores de la historia por acción de una sequía extrema. En tal sentido es que desde Carbap sugerimos a los productores que defiendan el valor de su mercadería, y entendemos que una manera de hacerlo es no realizar entregas de cereal bajo la modalidad ‘A fijar’”, remarcaron.

Recomendación

En diálogo con La Opinión, Pablo Ginestet, autor del comunicado publicado por la entidad, explicó que en el mismo “se recomienda a los productores no entregar mercadería a fijar”. “Eso significa que un productor le entrega a un exportador generalmente, o a algunos acopios, la soja sin precio y después van poniendo el precio en la medida que necesite la plata. Y generalmente se dice, por ejemplo, tenés tiempo para fijar el precio de acá a fin de año. Entonces uno entrega la mercadería y va fijando el precio. Ese precio no está claro cómo se determina y siempre lo termina fijando a quien vos le entregaste la mercadería”, comentó.

En este sentido el entrevistado añadió que “este año en particular los exportadores dicen que la mercadería fijada a entregar vale 80 mil pesos y ese mismo exportador que salía a buscar soja al mercado, es decir a los productores que la tienen en el campo, le paga 90 mil pesos. Y ahí hay una diferencia de 15 por ciento entre el valor real de la soja en el mercado y lo que aquellos que tenían la mercaderia a fijar te decían que valía y te ponían ese precio”. “Entonces había un abuso muy grande”, agregó.

Ademas Ginestet remarcó: “Eso es lo que le estamos marcando a los productores que tengan en cuenta este año, que habrá escasez a causa de una sequía nunca vista”.