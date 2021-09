Desde ayer la Sala de Pediatría lleva el nombre de “Dr. Ramón A. Cohen Souza”

La Sala de Pediatría del Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana lleva desde ayer el nombre del Dr. Ramón Alberto Cohen Souza, en un merecido reconocimiento al primer pediatra que tuvo Trenque Lauquen, quien este 31 de agosto cumplió 100 años de vida.

La imposición del nombre del valorado y apreciado médico a la Sala de Pediatría se concretó este martes a la mañana durante un acto cargado de emoción en el que se destacaron las virtudes y trayectoria del Dr. Cohen Souza, quien también se desempeñó como director del Hospital Municipal.

El acto fue encabezado por el Intendente, Miguel Fernández, y también contó con la presencia del propio homenajeado y de tres de sus cuatro hijos, Luis, Marcela y Claudia (Marta, la prestigiosa anatomopatóloga reside en Sheffield, Reino Unido, y no pudo viajar); del diputado provincial, Valentín Miranda; el secretario de Gestión y Planificación, Martín Borrazás; el subsecretario de Salud, Dr. Sergio Valente; y la directora y el vicedirector del Hospital, Dra. Nora Grinberg y Dr. Sergio Urbaneja, respectivamente entre otros.

Agradecidos

“Voy a hablar como médico, tratando de representar a otros colegas que formaron parte del equipo de Ramón en este hospital, porque ustedes escucharon su biografía, desde su nacimiento en el Perú hasta el desembarco en Trenque Lauquen y todo lo que hizo por nuestra comunidad y tomemos eso como un punto de partida de Pediatría en este hospital para ver lo que hoy es Pediatría en este hospital”, señaló el Intendente Fernández.

“Recuerdo que cuando vinimos a vivir en el año 1986 a Trenque Lauquen con mi esposa (Dra. Isabel Fernández), en el servicio de Pediatría le abrieron la puerta, y se la abrió Ramón, sin ningún tipo de egoísmo, al contrario, poniéndose a disposición y fue donde se empezó a armar el Servicio de Pediatría”, dijo Fernández para recordar a quienes se desempeñaban como pediatras en aquel entonces, como los Dres. Carlos Yarza y Ricardo Sanz.

“Hoy tenemos un servicio de Pediatría con más de 14 pediatras, con Neonatología, con residencias en Pediatría, mirá lo que sembraste Ramón, quizás sin saber que esto iba a pasar, muchos chicos han pasado por tus manos y yo me imaginaba en ese relato de tu mano abierta, generando empatía, qué mejor para nuestros niños que tener pediatras como Ramón, para cuidarlos, para ayudar a los padres a educar a sus hijos de una manera sana”, subrayó.

“Es tanto lo que te debe Trenque Lauquen que no alcanza con una placa, pero es lo que podemos hacer y más que la placa quiero que guardes en tu retina el cariño de tu gente, de los que no están, de los que están, de los que están a la distancia acompañándonos, con el orgullo de todos tus hijos, pero seguramente se te infla el pecho con Marta que ha servido tanto no solo a Trenque Lauquen en este tiempo de pandemia, sino también al país aún a la distancia y a la ciencia mundial con sus aportes desde Inglaterra”, sostuvo.

Desde el Reino Unido

Durante el acto se escucharon palabras de su hija, Marta Cohen Souza, la reconocida médica patóloga radicada en Sheffield, Reino Unido, quien envió un mensaje grabado: “Querido papá, hoy es 31 de agosto y lamento muchísimo no poder estar al lado tuyo celebrando tu cumpleaños número 100”, comenzó diciendo la médica.

“Sin embargo estoy feliz de que estés bien, rodeado del amor de mis hermanos, primos, tíos y amigos y que te hayas mantenido saludable durante la pandemia que aún hoy transitamos, una bendición que otros no pudieron tener”, señaló.

Reconocimiento

Después de los discursos, se descubrió la placa que le da nombre a la Sala de Pediatría y estuvo a cargo del propio Ramón, su familia, el Intendente Fernández y el diputado provincial Valentín Miranda.

La placa dice: “Sala de Pediatría, Dr. Ramón A. Cohen Souza, en reconocimiento por su incansable labor en la salud de Trenque Lauquen. 31 de agosto de 2021”.

En ese momento, Ramón pronunció unas palabras de agradecimiento a toda la comunidad: “Que otra cosa más puedo decir que agradecer a todos ustedes y a los niños, que se acuerden de Ramón, por haber podido hacer algo por ellos”, dijo emocionado el pediatra.

El cierre del acto fue coronado con un fuerte aplauso de todos los presentes, que aprovecharon para cantarle el “Feliz Cumpleaños” al homenajeado.

Cumpleaños

Dos números redondos: 100 y 60. Este martes 31 de agosto cumplió 100 años Ramón Alberto Cohen Souza, el primer pediatra que tuvo Trenque Lauquen, a dónde llegó hace 60 años, con Elsa Bossié, también pediatra y quien sería su compañera de vida durante 55 años.

“Quince mil habitantes tenía Trenque Lauquen cuando llegamos con Elsa, era una localidad pujante. Gente amena, de corazón grande como sus anchas avenidas”, recuerda Ramón, y repite cada vez que sale a pasear en auto, rutina que ama cumplir si es posible todos los días, como la vuelta a la manzana que da caminando. Y junto con esas imágenes y a pesar de que la memoria está más frágil como consecuencia del paso del tiempo, del siglo vivido, dice con gratitud: “Llegar a Trenque Lauquen fue encontrar finalmente mi hogar”. Es que Ramón nació en la ciudad de Iquitos, en la República del Perú.

Ramón cursó la escuela primaria en Iquitos y al fallecer su madre se fue con su tío Daniel Souza a vivir a un caserío para ejercer informalmente la docencia, enseñando a leer y a escribir a niños, jóvenes y padres.

Pero acaso haya sido su hermano mayor el gran visionario y hacedor del futuro de Ramón, a quien obligó -luchando con la rebeldía de la adolescencia- a dejar la selva para continuar sus estudios secundarios que finalmente le darían el pasaporte a la formación universitaria, primero en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad de San Marcos, en Lima, y luego, ya en la Argentina, el primer año en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y después en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde obtendría su tan ansiado título de Médico.

No detuvo allí su hambre de conocimiento. Con perseverancia y esfuerzo alcanzó la especialización de Doctor en Pediatría.

Ramón abrazó además la Neonatología. Y el Centro Materno (1961), en el cruce de Villegas y Pereyra Rozas, constituyó su primera escala en Trenque Lauquen, por supuesto, compartida con Elsa, una sociedad de amor y profesional, ya que abrirían las puertas de un consultorio particular, sin olvidar que incursionó en el dictado de clases en el Colegio Nacional.

Con otra vecina, la señora de Fino, impulsó la formación de numerosas enfermeras, y recorrió incansablemente la zona -Treinta de Agosto, Berutti, Tres Lomas, Pellegrini- sembrando el mensaje de prevención en salud. Y fue entre muchas otras iniciativas director del Hospital Orellana.