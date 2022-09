Derrota de Argentino en el Pre Federal

Entre viernes y sábado se jugó la cuarta fecha del Torneo Pre Federal de Básquet donde el FBC Argentino volvió a viajar a Junín para medirse ante 9 de Julio. El “Decano” no pudo ante los juninenses en un duelo que terminó por 75 a 62. Para los dirigidos por Javier Vicente ahora le tocará ser locales, el próximo viernes, al recibir a San Martín de Junín. Desde la mencionada localidad, el diario La Verdad, informó “el Celeste, en una verdadera batalla, superó a Los Indios por 77 a 74. En tanto, el “Verde” ganó en Lincoln a Cavul por 79 a 67 mientras que el “9” se hizo fuerte como local y venció a Argentino por 75 a 62. Los tres ganadores quedaron arriba en la tabla de posiciones. En la previa pintaba como partidazo, y no defraudaron. San Martín se quedó con un tremendo partido que fue muy cambiante y que contó con un cierre tremendo. Empezó mejor el “Celeste”, que rápidamente tomó ventajas y parecía que iba a tener una noche sin problemas. Sacó 19 de ventaja al término del primer cuarto (25-6). Metió todo y a la visita no le salió nada. Pero la cuestión cambió a partir del segundo cuarto, cuando el CLI empezó a funcionar de la mano del experimentado Diego Lorio. Ahí redujo toda diferencia, y fue otro el partido. Tanto a tanto hasta el final, ninguno regaló nada y se prestaron el marcador.

Llegó mejor perfilado el equipo de Andrade a los últimos minutos (ventaja de 7, 71 a 64, a falta de 3 minutos). Pero el destino tenía una vida más para los de Alsina, que con el corazón de Ammiel Márquez más la sapiencia de los hermanos Lombardi, dejó los dos puntos en el Bastión de Belgrano, que lució como en las mejores épocas y la gente gritó a rabiar.

En Lincoln

En un partido que lo tuvo como dominador desde el inicio del juego, Sarmiento se recuperó de la caída ante Los Indios y se llevó un buen triunfo de Lincoln. Con un trabajo impecable de la dupla interior (Del Bue-Farina), el conjunto de Matías Huarte se trajo los dos puntos y sigue arriba en las posiciones. Mientras que 9 de Julio volvió a ganar como local, esta vez a Argentino de Trenque Lauquen y sigue en lo más alto del clasificador. El elenco conducido por Paolín de apoyó en la gran noche que tuvo el escolta Federico Bornic, autor de 24 puntos. En tanto, Agustín Acuña sumó 12 puntos. En la visita, no alcanzaron los 23 puntos que acercó el base Tomás Martino.

El Pre Federal seguirá el próximo viernes con estos cruces: Sarmiento ante 9 de Julio; Los Indios contra Cavul y el FBC Argentino recibiendo a San Martín de Junín.