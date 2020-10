Deportes, entre la emergencia de la pandemia y políticas de fondo

“La idea era trabajar en políticas deportivas orientadas hacia la salud, el desarrollo humano y la integración, con una visión multidisciplinaria”. Bajo esa premisa el médico Pedro Di Spagna fue convocado para integrar el Comité Asesor en Ciencias del Deporte de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Lovera. “El objetivo sería pensar en políticas que mejoren el acceso al deporte y la calidad del deporte en la provincia”, dice en la misma línea Camila Argüelles, bióloga y número 1 del tenis de mesa femenino nacional, también integrante del comité asesor.

“La idea era…” porque, si bien el grupo de asesores trabaja con una agenda que incluye, por ejemplo, la elaboración de un apto médico único para la provincia, la pandemia está a la cabeza de las prioridades. De hecho, en el marco de unos inéditos Juegos Bonaerenses virtuales, los asesores relevan ahora la población que practica deportes electrónicos, un universo en el que hay mucho por investigar.

Di Spagna es médico, técnico en hemoterapia e inmunohematología, especialista en Medicina del Deporte y magister en psicotrópicos y estupefacientes. Por su parte, Argüelles, hija de argentinos exiliados en la última dictadura, es doctora en biología celular, fue becaria del Conicet, integra el seleccionado de tenis de mesa y es fundadora del colectivo “Deportistas Argentinas”. Junto a ellos también conforman el grupo de asesores la psicóloga Lorena Gaivizzo, el nutricionista Luciano Spena, el kinesiólogo Andrés Romañuk y el médico Juan Manuel Herbella.

En una provincia –un mundo- atravesada por la pandemia, “cada uno ve las consecuencias desde su área”, le explica Argüelles a la Agencia DIB. “Por ejemplo, desde la kinesiología, las lesiones: no perder el ritmo, o perderlo lo menos posible, para volver en buenas condiciones. Desde la nutrición: la alimentación en este contexto. O desde los adultos mayores, que se quedaron sin actividad. Son muchas cosas que con el encierro se ven afectadas”. Y complementa Di Spagna: “La realidad es que te abre la cabeza lo que se pueda decir, por ejemplo, de la parte psicológica, y más en este momento donde a cualquier persona la ansiedad la carcome. O incluso desde lo social, el estar en una casa, en un departamento, que inevitablemente genera roces, distintas situaciones. Cada uno desde su perspectiva le va dando la impronta al comité asesor”.

Di Spagna, de Ciudad Evita, trabaja en el ámbito hospitalario (Merlo) y también en Huracán. Y explica: “Con los deportistas tenés que ejercer la docencia porque a medida que pasa el tiempo uno tiende a relajarse y a incumplir ciertas pautas higiénico-sanitarias”. Y esa experiencia intenta trasladarla con capacitaciones que desde la Subsecretaría se llevan adelante, por ejemplo, en clubes de distintos municipios. “La idea es ir capacitándolos y acompañar a la comunidad de los clubes y a los municipios para elaborar el protocolo particular y aggiornado a cada club”.

Desde Fontenay-sous-Bois, que en términos de distancia geográfica respecto de París “estaría dentro del AMBA”, Argüelles cuenta: “En Francia viví todas las etapas de la reapertura, que es lo que estamos trabajando hoy con el grupo; las distintas fases, lo que se puede hacer y lo que no. Miramos los protocolos del Ministerio de Deportes de Francia, también los de España e Italia. Estuvimos analizando información para ver cómo habían reaccionado los distintos países”.

Desde ese lugar, Di Spagna reafirma: “Como gente de salud y vinculada al deporte, lo que queremos es el retorno, pero con las responsabilidades del caso. La idea es acompañar e ir adaptando los protocolos a las disposiciones que establecen las autoridades”. Y suma otra arista: “Este es un virus nuevo. Y pensando en los deportistas, tanto a nivel profesional como amateur, nos interesa saber cómo repercute en el aparato cardiovascular, respiratorio y neurológico de aquellos que fueron positivos para Covid. Entonces desde ese punto de vista, desde lo médico, estamos trabajando para ver qué estudios hay que realizar”.

En la mesa

Pandemia al margen, el equipo interdisciplinario tiene su otra agenda. “Estamos trabajando en una metodología única para los aptos médicos”, adelanta Di Spagna. “Obviamente discriminado por edades y por deportes, pero que sea estipulado y no que quede supeditado al profesional que se ve involucrado en ese momento. E incluso apelando tanto a la responsabilidad del que lo expide como del que lo solicita, y no caer en un certificado ‘de favor’, que en la práctica existe. La idea no es ponerle una traba a la persona que quiere hacer deporte, sino que lo haga responsablemente y que el Estado logre disminuir eventos desfavorables”.

Según Di Spagna, “a temprana edad prácticamente no tiene costo: un electrocardiograma, una historia clínica y los antecedentes familiares. Con eso es suficiente para que una persona hasta los 18 años se inicie en el deporte y lo haga a conciencia, responsablemente. Y después sí ir agregando estudios más complejos”.

A su turno, Argüelles introduce otro de los temas que está en la mesa de los asesores: la creación de centros de alto rendimiento. A diferencia de lo que sucede en el Cenard (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) de Buenos Aires, donde se entrenan desde deportistas en formación hasta los seleccionados mayores, “‘en el Cenard francés’ solo se entrenan los seleccionados mayores. Juveniles e infantiles se entrenan por regiones, en las provincias”. Y plantea: “Eso no solo permitiría descomprimir el Cenard para los mayores, sino que daría la posibilidad a quienes viven en la provincia de no tener que irse sí o sí a Buenos Aires. En Francia hay polos y hay centros chicos, con cinco o seis deportes, para los infantiles o los juveniles. Eso estaría bueno porque también desarrollaría el deporte en la provincia”.

Los e-games

Por razones obvias, los Juegos Bonaerenses este año se realizarán de manera virtual y remota. Jóvenes y adultos mayores podrán participar en actividades culturales y deportes electrónicos. Desde el comité asesor, Camila Argüelles explica que se elaboró un cuestionario para relevar la población que practica esos deportes electrónicos. “No había un relevamiento serio y nos interesa hacerlo para ver si es necesario aplicar alguna política sanitaria para estos deportes, los e-games”, completa Pedro Di Spagna. Y aclara al respecto: “Los considero deporte. Tienen sus problemas físicos, en los pulgares, en las muñecas o en los hombros, en lo que es postural. Pero por ejemplo son buenos para el desarrollo cognitivo, o de reflejos, más allá de lo social”.

Lo positivo de…

Sobre el final del “zoom”, Pedro Di Spagna plantea: “Que quede un mensaje positivo que de esto se sale”, dice sobre la pandemia y sus consecuencias, a la vez que les pide a aquellos que tuvieron Covid que se acerquen a donar plasma.

Y Argüelles opina sobre aquellos “aspectos positivos” de esta experiencia: “Antes veía que los turistas asiáticos viajaban en subte con barbijo. Yo nunca usé barbijo y he salido con bronquitis, o con anginas, sin dimensionar que podía contagiar; y el subte es un caldo de cultivo para todas las enfermedades. Tal vez con esto reflexionemos y tomemos conciencia de las consecuencias que pueden tener nuestros actos”. Y otro ejemplo: “Lavándose las manos uno puede evitar enfermarse. Tal vez porque soy bióloga, siempre tuve el hábito de lavarme las manos. Ojalá que con esta experiencia los niños tengan esa educación que nosotros no tuvimos”. (DIB) GML