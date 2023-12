Delitos virtuales con aplicaciones “truchas”

Un hombre de 26 años fue a comprar ropa junto a otro sujeto en un local marplatense, pagó con una aplicación falsa de billetera virtual y huyó. En las últimas horas, el sospechoso de “estafa” fue detenido por la Policía tras la denuncia exhibida por la propietaria del comercio. De este modo, se produjo otro caso de estafa con aplicaciones “truchas”, que pueden conseguirse por una módica suma de dinero en chats.

Los delincuentes utilizan réplicas de aplicaciones de pago. Son falsas aplicaciones instaladas absolutamente idénticas a las originales y generan una pantalla con los datos suministrados por el vendedor. Hasta permiten enviar un supuesto comprobante, lo que puede dejar tranquilo al potencial estafado.

Estas aplicaciones no están disponibles en las tiendas electrónicas comunes sino que circulan por algunas plataformas de comunicación en formato de un programa ejecutable en el teléfono.

De acuerdo con investigadores policiales, la utilización de este tipo de aplicaciones es cada vez más frecuente y son reiteradas las denuncias de comerciantes de distintas ciudades. En tanto, a nivel local aún no se han conocido casos ligados a esta modalidad delictiva, pero resultará conveniente estar atentos.

La principal recomendación para evitar caer en una estafa de este tipo es que el vendedor no se conforme con el comprobante de pago del comprador ni en la aparición de una notificación, ya que otra de las funciones que tienen estas apps falsas es la de “notificar” en el teléfono del comprador con el supuesto pago. Lo idea es no dar por terminada la compra hasta tanto no impacte el monto pagado en la cuenta del comercio.