“Del camión de la basura a pelear por un título internacional”

El púgil local Abel “Principito” Adriel volverá al ring en este cierre de 2020. Ayer confirmó que estará peleando el próximo 18 de diciembre en África. Será válido por el Título Internacional organizado por la Asociación Internacional de Boxing de Abidján. Allí, el Campeón de África Doumbia Youssouf se enfrentará al argentino Abel Adriel, por primera vez en Costa de Marfil.

El noble arte marfileño volverá a conectar con las galas internacionales de box gracias al choque entre el marfileño Youssouf Doumbia, campeón internacional de la WBF y el argentino Abel Adriel por el cinturón Intercontinental de pesos medianos de la IBA (International Boxing Association).

En diálogo con La Opinión, Adriel se mostró muy contento por esta nueva posibilidad internacional. Dijo que sigue trabajando en el camión de la basura y que el 10 de diciembre estará viajando a Costa de Marfil.

Una gran oportunidad

Abel Adriel se mostró muy contento por esta nueva oportunidad de pelear por un título internacional, en un año tan difícil como este. “Gracias a Dios salió esta pelea en África, antes me habían invitado pero no se pudo realizar, y ahora el 10 de diciembre vamos a estar viajando”, dijo el púgil que sigue sus entrenamientos y trabajo arriba del camión recolector de residuos.

Y añadió: “Yo sigo trabajado arriba del camión de la basura y tengo pensado trabajar hasta fin de mes, así después me puedo enfocar a entrenar bien doble turno. Ya arranqué con el profe Ezequiel Corea y mi hermano que me hace los guanteos. Quiero estar bien enfocado en el combate y en el rival, porque es una gran oportunidad de traer el título a Trenque Lauquen y que un recolector de residuo pueda lograr esto me siento muy orgulloso”.

Sobre su rival fue preciso “es un rival accesible, es local, tiene 12 peleas ganadas y 25 perdidas. Tenemos que enfocarnos en eso y en llegar muy bien preparados para esos 10 rounds”.

Adriel estará viajando el 10 de diciembre a África. “Me llevan unos días antes para aclimatarme y también me tengo que poner una vacuna antes de entrar. Es muy lindo poder tener una pelea en un año tan complicado como este y deberemos tomar todas las precauciones posibles por la pandemia”.

Es oficial

Desde la empresa organizadora se anunció “efectivamente, tras dos cancelaciones, ‘Youss l’Abobolais’ volverá al ring el próximo mes de diciembre en el Palais des Sports de Treichville, para enfrentarse al campeón argentino.

La pelea se programó por primera vez para el 10 de abril en el Palais des Sports en Treichville. Pero luego lo pospuso hasta que finalmente se retrasó debido al coronavirus. Ha pasado más de un año desde que ‘Youss 1’Abobolais’ subió al ring. Su última pelea se remonta a abril de 2019, en el Palais des Sports en Treichville. Ese día había ganado el título internacional de la WBF.

Esta vez, espera ganar un segundo cinturón internacional que debería impulsarlo a las grandes ligas. Mientras tanto, el boxeador marfileño que lleva 42 peleas continúa preparándose seriamente en su cuartel general en Courbevoie.

El oponente de Youssouf Doumbia, el argentino Abel Adriel, alias ‘El Principito’ es un boxeador realmente duro. Tiene un récord de 43 victorias, incluidas 4 por KO en 46 peleas”.