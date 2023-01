Declaró Ciro Pertossi: “Cuando me doy cuenta que estaba en el piso, frenamos”

Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers sometidos a juicio en los Tribunales de Dolores como acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, pidió declarar para aclarar algo sobre un video en el que se lo ve de frente durante el ataque cometido en la puerta del boliche “Le Brique” de Villa Gesell.

“Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes”, dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.

“¿Por qué freno la patada?”, preguntó el fiscal Gustavo García: “No voy a contestar, ya respondí eso”, replicó.

En tanto, en el marco de la audiencia se proyectó otro video que grabó su primo Lucas Pertossi y el acusado se negó a responder si su primo lo había filmado.

“Lo que quería decir ya lo dije, no voy a decir nada más”, dijo Ciro Pertossi y regresó a su silla, para dar lugar a la declaración del perito informático Pablo Rodríguez Romeo, quien fue convocado por la defensa para hacer un análisis de la evidencia digital en el expediente.

Tras la declaración de ayer de Máximo Thomsen, los ocho acusados de matar a Fernando Báez Sosa regresaron a los tribunales de Dolores para la anteúltima jornada de declaraciones de testigos en el juicio en su contra. Arribaron a las 7:45 desde el penal de la ciudad, en medio del operativo de seguridad usual del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Para la jornada de hoy se espera que declaren Enzo Comelli, María Alejandra Guillén; y de Ayrton Viollaz, Erika Pizzatti; así como el padre de Matías Benicelli, Héctor Eduardo Benicelli; y el de los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

El último testigo previsto es Agustín Costa Shaw, psicólogo clínico que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, como perito de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de “confianza” en el proceso judicial.

En tanto este martes, Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró que Máximo Thomsen les “mintió en la cara” ayer al declarar ayer ante el tribunal. “A Fernando se lo quisieron llevar de trofeo, le quisieron arrancar la cabeza. Es una pena que no haya sido inteligente para declarar”, agregó. (DIB)