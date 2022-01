Debate por el agua: “Es un tema que al intendente le preocupa y lo ocupa desde hace mucho tiempo”

El debate sobre el presente y el futuro del agua en el distrito continúa desarrollándose en Trenque Lauquen y, en este marco, el último martes al atardecer, el Secretario de Gestión y Administración Pública del Municipio, Martín Borrazás, participó de una nueva Asamblea por el Agua donde vecinos de la ciudad exponen su preocupación por lo que sucede con este recurso a nivel local.

En diálogo con La Opinión, Borrazás contó detalles del encuentro que mantuvo con los vecinos y afirmó que no será el único contacto que la Comuna tendrá con ellos, sino que, en los próximos días, el propio intendente Miguel Fernández los recibirá en su despacho para informarles las distintas acciones que su gestión se encuentra llevando a cabo sobre este tema.

Información

“Por pedido de Miguel (Fernández) estuve presente en la Asamblea por el Agua a los efectos de acusar recibo de la nota que la propia Asamblea presentó en la Municipalidad a través de la cual solicitó que se haga pública determinada información”, comentó Borrazás a este medio.

Seguidamente, señaló: “Miguel me dio instrucciones de indicar que esa información se va a publicar pero que va a ser complementada por más información que el intendente viene trabajando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, particularmente en lo que respecta a la concreción de auditorías realizadas desde 2016 en adelante (que antes no se habían hecho) y también recopilación de información escrita que hay en el Municipio desde 1992 a la fecha”, dijo antes de agregar: “No solamente les fui a comentar que la intención de Miguel es hacer lugar a la audiencia, sino que la idea es trabajar en conjunto con la sociedad porque somos muy respetuosos de estos ámbitos de debate, pero lo que procuramos es que siempre se aporten ideas, sugerencias y soluciones”.

Preocupación

Borrazás afirmó: “Este es un tema que al intendente le preocupa y lo ocupa desde hace mucho tiempo y estamos dispuestos a profundizar el trabajo con medidas que el intendente tiene previsto tomar y que van a ser comunicadas en conjunto con la información que se va a brindar. La Asamblea va a ser convocada a los efectos de coparticipar algunas decisiones que entendemos desde el Departamento Ejecutivo se tienen que tomar en conjunto y que no dependen solamente de un intendente, sino de toda la comunidad porque van a afectar no sólo a esta gestión, sino también a próximas gestiones”.

Por último, el funcionario indicó que en el mes de marzo el intendente Miguel Fernández realizará una reunión de trabajo con la comunidad para continuar analizando en conjunto la problemática del agua y, durante febrero, se comenzará a brindar la información solicitada por los vecinos que participan de la Asamblea por el Agua.