De la mano de Noale, toda la gama de vehículos Nissan está presente en la Expo Rural 2023

Noale S.A, la agencia oficial Nissan en Trenque Lauquen, también se encuentra presente en la exposición de la sociedad rural de Trenque Lauquen.

En diálogo con La Opinión, Hugo Cerro, asesor comercial de la firma sostuvo que “no es la primera vez que estamos participando de la exposición rural. En mi caso particular es la tercera vez que estoy presente en la muestra. Estuvimos en 2019 y, después por la pandemia y la suspensión de la Expo, no lo hicimos y volvimos el año pasado. Y este año quisimos participar nuevamente y dar una muestra de que la marca ya está instalada más firme y no solo en Trenque Lauquen, sino en todo el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y por eso también la presencia de toda la gama de vehículos de la marca en el stand”.

Balances positivos

Respecto a las presencias anteriores en la exposición rural de Trenque Lauquen, Cerro señaló que “la verdad es que los balances siempre son positivos. Creo que de las exposiciones rurales que hay en toda la zona, la de Trenque Lauquen es de las más importantes por la circulación de gente que siempre hay y esperemos que este año no sea la excepción”.

Y añadió: “Esperamos que el clima y la gente acompañe y nosotros poder aportar nuestro granito de arena no sólo a lo que es la parte de la rural sino también a la comunidad”.

Charla

Por otra parte, el entrevistado se refirió a alguna de las actividades realizadas en el marco de la Expo y expresó que “realizamos una charla con los alumnos de la Escuela Técnica. El año pasado se realizó la primera y, en esta oportunidad, volvimos a repetirla. Es una charla de producto, de seguridad y también para invitarlos a que se acerquen a la agencia porque durante todo este año estuvo trabajando con nosotros Martín, un chico que se acercó el año pasado a la agencia, y pudimos hacer la primera pasantía este año. Así que esperamos que el año que viene podamos sumar a alguien más que es también un poco la idea de la empresa”.

Objetivos

Sobre los objetivos de la firma en su participación durante la Expo el entrevistado remarcó que más allá de lo que tiene que ver con la imagen “que es siempre uno de los objetivos más importantes, esperamos poder seguir al igual que el año pasado posicionando una marca que viene con números en verde todos los años pese a la realidad que se está viviendo. Creo que por ser una marca con filosofía japonesa, de dar pasos cortos pero firmes, viene dando sus frutos”. “La idea también era un poco mostrar una nueva tecnología que se presentó en Japón en abril de este año más allá de la vedete de la firma que es la Nissan Frontier que creo que es una de las mejores pickups que hay en el mercado”.

Sin embargo, destacó que “Nissan es una marca que no sólo está vinculada al sector agropecuario aunque, si bien a nivel local somos muy fuertes en lo que tiene que ver con el producto Frontier que es el que más se está vendiendo no solamente por disponibilidad sino porque la camioneta no tiene nada que envidiarle a ninguna y qué considero que por distintas cuestiones termina siendo un mejor producto, también se apunta a todos los públicos Por eso para esta edición de la muestra se decidió participar con todos los productos. Nos faltó traer un auto, no porque no tengamos disponibles sino porque ya estaba vendido y es poco ético traer algo que está vendido. Es decir que no sólo tenemos la pickup Frontier sino que tenemos Sentra kicks Versa y en ese sentido hay una amplia variedad de productos de toda la gama”.